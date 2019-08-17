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Ali Çetin: Huzurevini hep beraber gördük

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 17.08.2019 15:02 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Galatasaray maçı sonrası yaptığı değerlendirmede, gerçekleştirdikleri transferlerin ne kadar doğru olduğunu kaydederek, “Transfer alımına ilk başladığımızda ufak tefek serzenişte bulunanlar vardı. 'Yaşlı' diyorlardı, 'huzurevi mi yapıyoruz' diyorlardı. Huzurevini hep beraber gördük. Demek ki doğru iş yapıyoruz” dedi.

Ali Çetin: Huzurevini hep beraber gördük

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Süper Lig’in ilk haftasında sahalarında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunu ve lige iyi bir başlangıç yaptıklarını kaydeden Başkan Çetin, “Teşekkür ederiz çocuklara, bana hediye ettiler bunu. ‘Başkanım acınızı unutturacağız’ dediler ve unutturdular sağ olsunlar. Allah bizi bu şehre mahcup etmiyor. Futbolcularımız emeklerinin karşılığını, taraftarımız emeklerinin karşılığını verdi. Şükürler olsun mutluyuz tabii ki. Önemli bir galibiyet bizim için. İyi başladık. Takım birbirini daha yeni tanıyor. İnşallah iyi bir Denizlispor geliyor bu sene” dedi.

"BİZ İYİ BİR TAKIMIZ"

Teknik Direktör Yücel İldiz’in, ‘2-3 oyuncu transferi daha yapacağız’ sözlerinin hatırlatılması üzerine konuşan Çetin, şunları söyledi:

“Öyle bir planımız var. Onun gereğine futbol şubedeki arkadaşlarımız zaten bakarlar. Onda da bir limit var. Ben her zaman söylüyorum, herkesin işine karışmıyoruz biz. Karar aşamasında biz devreye giriyoruz. Biz iyi bir takımız. En önemlisi iyi bir aile olduk. Ondan dolayı alırız veya almayız çok önemli değil ama iyi bir Denizlispor’un geleceğinden emin olabilirsiniz.”

"HUZUREVİNİ HEP BERABER GÖRDÜK"

Renklerine bağladıkları oyuncuların beklentileri karşıladığına dikkat çeken Ali Çetin, “Hepsi nokta transfer biliyorsunuz. Transfer alımına ilk başladığımızda ufak tefek serzenişte bulunanlar vardı. 'Yaşlı' diyorlardı, 'huzurevi mi yapıyoruz' diyorlardı. Huzurevini hep beraber gördük. Demek ki doğru iş yapıyoruz. Futbolcularımızın hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Taraftar da hiç susmadı 90 dakika boyunca, onları da tebrik ediyorum” diye konuştu.

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