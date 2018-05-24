Ali Dürüst: Güzel bir sezon oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'de yarışın sonuna kadar sürdüğünü aktararak, "Bizim için keyif verici bir lig oldu. Son dakikaya kadar şampiyon belli olmadı. Bazı spekülasyonlar vardı, onlar ortadan kalktı. Güzel bir Süper Lig sezonu oldu. Seyirci sayısı arttı. İnşallah o güzellik milli takıma yansıyacak." diye konuştu.

Süper Lig'deki mücadeleyle futbol değerinin yükseldiğini vurgulayan Dürüst, şunları söyledi:

"Futbol değerinin yükselmesi oyuncuları motive edici faktör. Milli takıma da bunun olumlu geleceğini düşünüyorum. Ligdeki maraton insanların keyfini getirdi. Dolayısıyla o keyfi milli takımda da devam ettirmek isterler. İnşallah bu şekilde puan maçlarına çıkacağız."

Yabancı oyuncu konusu

Süper Lig'deki yabancı oyuncu uygulamasına değinen Dürüst, bunun mücadeleye olumlu yansıdığını dile getirdi. Kararı Kulüpler Birliği Vakfı ile aldıklarını hatırlatan Dürüst, "Kulüpler Birliği ile o gün bu karar zaten Türk futboluna faydalı olması için alındı. Baktığımız vakit, ligdeki performansın yükselmiş olması bunun olumlu olarak etkilediğini gördük." şeklinde görüş belirtti.