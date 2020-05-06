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Ali Emre Yanar: Göreve her zaman hazırım

FUTBOL HABERLERİ  | 06.05.2020 11:23 | Son Güncelleme

Altınordu’nun genç file bekçisi Ali Emre Yanar, göreve her zaman hazır olduğunu söyledi.

Ali Emre Yanar: Göreve her zaman hazırım

Altınordu Futbol Akademisi’nin (ALFA) Fenerbahçe’ye giden Berke Özer ve Konyaspor’a transfer olan Ozan Can Oruç’un ardından Türk futboluna armağan ettiği son yıldızı kaleci Ali Emre Yanar, göreve her zaman hazır olduğunu belirtti.

12 yıldır Altınordu’nun çeşitli yaş kategorilerinde forma giyen ve 1.90 boyunda olan 21 yaşındaki eldiven, "Altınordu artık benim evim. Trabzonspor’a transfer olan Erce Kardeşler ve şu anda takımın 1. kalecisi konumunda bulunan Erhan Erentürk’ten çok fazla şey öğrendim. Bana her zaman güvenen teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu’na çok teşekkür ederim” dedi.

Yanar ayrıca, 2017-2018 sezonunda Altınordu’nun, Denizlispor’la oynadığı lig maçında yaşadığı çapraz bağ sakatlığının çok zorlu bir süreç olduğunu belirterek, “Her şey geride kaldı, artık ileriye bakıyorum” ifadelerini kullandı.

Genç kaleci, 2016-2017 sezonunda Altınordu A Takımı’nın kadrosuna dahil edilirken, geçtiğimiz sezon Altınordu’nun pilot takımı Niğde Anadoluspor FK’da forma giymiş ve 19 maçta sahaya çıkmıştı. Bu sezon ise İzmir ekibi ile 4 Ziraat Türkiye Kupası maçında sahada yer alan Yanar, UEFA Gençlik Ligi’nde de görev yapmıştı.

(İHA)

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