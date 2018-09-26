Ali Erkazan ve Hakan Meriçliler mahkemelik oldu! Ali Erkazan hakim karşısına çıktı!

Ali Erkazan iki yıl önce katıldığı televizyon programında Hakan Meriçliler'e yönelik, ''Ahlaki değerlerini yitirmiş bir tip, onursuz insan, hasta herif, hastalık derecesinde kadın zaafı, dizi setine gelmedi o gün altına işemiş, rezil oldu'' şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Hakan Meriçliler de kullandığı sözler üzerine Ali Erkazan'dan şikayetçi olmuştu.

Hakan Meriçliler'in şikayeti üzerine oyuncu Ali Erkazan hakkında 'Hakaret' suçundan açılan davanın görülmesine devam edildi.

Bakırköy 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Ali Erkazan ve avukatı katılırken Hakan Meriçliler'i avukatı temsil etti.

'SÖYLEDİĞİM SÖZLER GERÇEKTİR'

Sanık Ali Erkazan savunmasında, "Benim müştekiye yönelik olarak bu sözleri söylediğim gerçektir. Ancak ben bunları yorum olarak söyledim. Asla hakaret kastım yoktur. Kız arkadaşımı da taciz ettiğini, kız arkadaşım bana söylemişti. Kendisini uyarmama rağmen bu şekilde tavrına devam etti. Beni kamuoyu tanır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben hakaret amaçlı söylemedim. Eleştiri anlamında söyledim."dedi.