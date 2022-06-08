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Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı! Uzun yıllardır ekrandan uzak bir hayat sürüyor

08.06.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyaset Meydanı ve Ana Haber sunuculuğu ile ekranların vazgeçilmez ismi haline gelen Ali Kırca, uzun yıllardır gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Türkiye'nin başarılı sunucularından 73 yaşındaki Ali Kırca'nın son hali sosyal medyada damga vurdu.

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı! Uzun yıllardır ekrandan uzak bir hayat sürüyor

Haber sunuculuğu deyince ilk akla gelen isimlerden biri olan Ali Kırca uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.
Bir dönem haber spikerliğinin yanı sıra hazırladığı Siyaset Meydanı programı ile de ekranlara damga vuran ünlü sunucu Ali Kırca uzun süre sonra ilk kez görüntülendi.

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Ekranlardan ve gözlerden uzakta bir yaşam süren 74 yaşındaki Ali Kırca, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı makamında ziyaret etti. Alim Karaca, Ali Kırca ile birlikte çekilen karesini Instagram hesabından ''Haber sunuculuğunun duayen ismi, kıymetli Ali Kırca'yı Belediyemizde misafir ettik. Nazik ziyareti için kendisine çok teşekkür ederim.'' notuyla yayınladı.

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