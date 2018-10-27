Ali Koç: 178 ayrı mesajla dışarıya yollanmış

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) Ekim ayı olağan toplantısı Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde: "Başarımızı istemeyen bir kitle var" Futbolda beklentilerimizin çok uzağındayız. Bu sürecin sıkıntılı olacağını biliyorduk ama bazen de şans yanımızda olmadı. Giuliano ve Josef gibi 2 temel oyuncuyu satmak zorunda kaldık. Cocu'nun hakkını vermek istiyorum. Bu 2 oyuncuyu kaybetti. Satmasaydık hata yapmış olurduk. Yeni bir takım kurduk sancılı olacağını biliyorduk. Arzu ettiğimiz takımı çabuk oluşturamadık, bu bir öz eleştiri. Samandıra'nın dengesi de öyle. FFP için de geciktik. Aldığımız 9 puan tabi bununla savunulamaz. Bu kötü başlangıcın sonu güzel olacak. Kulübün işleyişini çağın gereklerine uyacak şekilde değiştirmeye çalışıyoruz. Bu kolay bir süreç değil. Son 5 maçın dördünde gol yemedik, savunma oturdu. Bu kötü günler geride kalacak. Ofansif futbol oturunca da galibiyetler serisi gelecek. Kötü günlerin çoğu geçti. Başarımızı istemeyen bir kitle var. Bizde bütün bu eşikleri aşacak, bilgi, birikim, enerji her şey var, buna inanın. Biz inandığımız yolda gideceğiz. Başarılı olacak mıyız bunu da zaman gösterecek.

"Sızdırılan bilgiler sadece maç verileri değil... 178 mesaj yollanmış" 3 hoca konusu çok işleniyor. Davranış, söylem, inanmama, başarısızlık beklentisi, bilgi sızdırma olayı var. Bilgi sızdırma enteresan, çok normalmiş gibi kamuoyuna aktarmak, basitleştirmek bu sektörün nasıl yozlaştığının da bir örneği... Bu arkadaşlarla yollarımızı ayırdık. Zamanlamamız plan çerçevesinde oldu. Bu 3 hocadan biri için geçerli, sızdırılanlar sadece maç verisi değil. 28 Haziran'dan itibaren, 178 ayrı mesajla dışarıya yollanmış, bunun neresi normal? Bu kişiler medyaya kurtlarını döksün diye bekledik, basın toplantısı yapsınlar bekliyorum. Mahkemeye de versinler. Bu insanlar bizle randevu isteyeceklerini bile basın üzerinden söylediler. Sonra iki saat görüştük. Pişman olduklarını söylediler. Basın açıklaması yapacaklarını söylediler. Bizim için makuldu. Çünkü bu kişilerin aileleri ve çocukları da kötü etkileniyor. Kaleci antrenörünün oğlu okulda sıkıntı yaşamış. Halı, o, bu her şey itiraf edildi. Murat hocanın çocuğuyla ilgili bir durum olmuş. Ben de çocuklar konusunda hassas olduğum için okula gidip çocuğu ziyaret etmek istedim. Sonra bir baktım konuşmalarımız yine basında yer aldı. Yine dayanamayıp basına verdiler. Ailelerinin suçu yok yedikleri şeyden ailenin suçu yok diye maaş da verelim dedim. Fakat dayanamıyorlar sözlerimiz hep basında çıkıyor, biz de bu iş bitti dedik. Mesaj atıyorlar. Affedin diyorlar, çocukların resmini atıyorlar. Hassas noktama dokunuyorlar. Ali Koç dolduruşa geldi deniyor. Vicdandan merhametten de anlamıyorlar. Bu kadar olağan dışı bir olayı medyadaki abilerine anlatıyorlar...

"Yöneticiler kavga ediyormuş" Ne kavga var, ne tekme falan var. Bizim gibi insanlar böyle şeyler zaten yapmaz da...Tekme - tokat olmaya ramak kalmışmış, uçuklar, virüsler bunlar. Bağışıklık sistemi yavaşlayınca ortaya çıkıyor. Küçük insanlar bunlar. Haber yaptıklarını zannediyorlar. Hiç sorun yok, Fenerbahçe'ye hizmet etmek için ailelerinden, işlerinden, kendilerinden ödün veriyorlar. Fenerbahçe ile var olanlarla Fenerbahçe için olanlar arasında bir mücadele var. Emenike'nin para sayma görüntüleri var diyen zat. Arkasında duramayacak, hiç bir doğruluğunu olmayan haberler. Bizden önceki yönetim içinde yapıldı. Ne hayatları değişiyor, ne iş verenleri bir yaptırım uyguluyor. Biz burada her türlü fedakarlığı, kendi itibarımızı risk ediyoruz. Bu insanlar oturup, spora katkı sağlamadan, dedikodu, yalan, yanlış haberler yapıyor. Bazı insanlar, taraftarımızın bunlardan etkilenmesi, yoksa bunlar bana vız gelir. Medyanın değişmesi gerekiyor, bu iş böyle gitmez. 1959 öncesi şampiyonluklar Gelelim şampiyonluklarımıza... Sitemizden yayınladık. Tezler karşı tezler orada duruyor. Biz ilk adımları attık, TFF'den 1924 yılı itibariyle resmi oynatılan maçlar, efsanelerin kazandığı şampiyonluklar göz ardı edilemez. Akıl var mantık var. Diğer kulüplerin de şampiyonlukları var. Ancak bizim daha fazla...