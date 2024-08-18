Ali Koç'a İzmir'de gerçekleştirilen saldırı sonrası FB TV ekranlarını kararttı! 'İzmir'de kara gece'

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçının ikinci yarısında skandal olaylar yaşandı.

İkinci yarının hemen başında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribüne alınmayan taraftarlara destek olmak için deplasman tribününe gitmesi üzerine ortalık bir anda karıştı.

ALİ KOÇ'A SALDIRILDI

Göztepe yöneticisi olduğu öğrenilen bir kişi Koç'u arkadan yaptığı darbeyle yere düşürürken bu sırada tribünlerden de yabancı madde yağdı.

FB TV EKRAN KARARTTI!

Yaşanan olayların ardından FB TV ekranlarını karartırken "İzmir'de kara gece. Futbol terörünü lanetliyoruz." notu düşüldü.