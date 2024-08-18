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  4. Ali Koç'a İzmir'de gerçekleştirilen saldırı sonrası FB TV ekranlarını kararttı! 'İzmir'de kara gece'

Ali Koç'a İzmir'de gerçekleştirilen saldırı sonrası FB TV ekranlarını kararttı! 'İzmir'de kara gece'

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.08.2024 00:13
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İzmir'de Ali Koç'a gerçekleştirilen saldırı sonrası FB TV'den de bir hamle geldi. Kulüp televizyonu ekran karartırken "İzmir'de kara gece. Futbol terörünü lanetliyoruz." notu düşüldü.

Ali Koç'a İzmir'de gerçekleştirilen saldırı sonrası FB TV ekranlarını kararttı! 'İzmir'de kara gece'

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçının ikinci yarısında skandal olaylar yaşandı.

İkinci yarının hemen başında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribüne alınmayan taraftarlara destek olmak için deplasman tribününe gitmesi üzerine ortalık bir anda karıştı.

ALİ KOÇ'A SALDIRILDI

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Göztepe yöneticisi olduğu öğrenilen bir kişi Koç'u arkadan yaptığı darbeyle yere düşürürken bu sırada tribünlerden de yabancı madde yağdı.

FB TV EKRAN KARARTTI!

Yaşanan olayların ardından FB TV ekranlarını karartırken "İzmir'de kara gece. Futbol terörünü lanetliyoruz." notu düşüldü.

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Ali Koç son dakika fenerbahçe saldırı
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