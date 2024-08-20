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Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan'dan ilk açıklama! Özür mesajı yayımladı...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.08.2024 07:36
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Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u iterek yere düşüren Göztepe görevlisi Fatih Özkan, bir açıklama yaparak özür diledi. İşte detaylar...

Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan'dan ilk açıklama! Özür mesajı yayımladı...

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşananlara mücadelenin önüne geçmişti.

Karşılşamanın ikinci yarısının henüz başında Göztepe kulübünde görevli bir şahıs, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u iterek yere düşürürken bu olay büyük yankı uyandırmıştı.

İsminin Fatih Özkan olduğu öğrenilen o kişi gözaltına alınırken, Özkan yaşananların ardından bir açıklama yayımladı.

ÖZÜR MESAJI YAYIMLADI

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Fatih Özkan, mesajında yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Özkan şunları kaydetti:

"Futbolumuzun iki güzide kulübü arasında oynanan müsabaka sırasında meydana gelen ve hali hazırda kamuoyunu meşgul etmeye devam eden menfur olayın bir tarafı olarak yaşanan bu olay nedeniyle son derece üzgün olduğumun bilinmesini isterim.

Kamuoyunun bu olay nedeniyle daha fazla meşgul edilmemesi, her iki güzide kulübe gönül vermiş taraftarların yıpratılmaması için başta tüm kamuoyu olmak üzere mensubu olduğum Göztepe Spor Kulübü, kulübümüzün Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile tüm Fenerbahçe camiasından özür dilediğimi kamuoyuna saygıyla bildiririm."

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Ali Koç Göztepe son dakika fenerbahçe saldırı
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