Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan'dan ilk açıklama! Özür mesajı yayımladı...

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşananlara mücadelenin önüne geçmişti.

Karşılşamanın ikinci yarısının henüz başında Göztepe kulübünde görevli bir şahıs, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u iterek yere düşürürken bu olay büyük yankı uyandırmıştı.

İsminin Fatih Özkan olduğu öğrenilen o kişi gözaltına alınırken, Özkan yaşananların ardından bir açıklama yayımladı.

ÖZÜR MESAJI YAYIMLADI

Fatih Özkan, mesajında yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Özkan şunları kaydetti:

"Futbolumuzun iki güzide kulübü arasında oynanan müsabaka sırasında meydana gelen ve hali hazırda kamuoyunu meşgul etmeye devam eden menfur olayın bir tarafı olarak yaşanan bu olay nedeniyle son derece üzgün olduğumun bilinmesini isterim.

Kamuoyunun bu olay nedeniyle daha fazla meşgul edilmemesi, her iki güzide kulübe gönül vermiş taraftarların yıpratılmaması için başta tüm kamuoyu olmak üzere mensubu olduğum Göztepe Spor Kulübü, kulübümüzün Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile tüm Fenerbahçe camiasından özür dilediğimi kamuoyuna saygıyla bildiririm."