Ali Koç açıkladı! 50 tl'den 500 tl'ye çıktı

Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadı'nda gerçekleştiriliyor. Kongrede mevcut başkan Ali Koç, tek aday durumunda.

Kulüp tarihinde ikinci kez statta düzenlenecek genel kurulda, aidatını yatıran 29 bin 9 üye oy kullanacak.Fenerbahçe Kulübünde iki gün sürecek genel kurulda, başkanı seçmek için oy verme işlemi 26 Haziran Cumartesi günü yapılacak.Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen kongrede ilk olarak, yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin'in yaptığı açılış konuşmasının ardından genel kurul divan başkanlığına Vefa Küçük seçildi.

50 TL'DEN 500 TL'YE ÇIKARILDI

Genel kurulda söz alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Önümüzü görüyoruz ama daha gidecek çok yolumuz var. 50 TL aidat yakışmıyor. 121 kongre üyemiz, 250 TL önerdi." dedi. Daha sonrası aldığı kararı duyuran Ali Koç, aidatların 500 tl'ye çıkarılması için oylama yapılmasını istedi. Yapılan oylamada 500 tl'nin kabul edildiği açıklandı.

