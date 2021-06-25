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Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetimi ibra edildi

25.06.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, 2019 ve 2020 yılları için ibra edildi.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetimi ibra edildi

Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadı'nda gerçekleştiriliyor. Kongrede mevcut başkan Ali Koç, tek aday durumunda.

Kulüp tarihinde ikinci kez statta düzenlenecek genel kurulda, aidatını yatıran 29 bin 9 üye oy kullanacak.Fenerbahçe Kulübünde iki gün sürecek genel kurulda, başkanı seçmek için oy verme işlemi 26 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

ALİ KOÇ VE YÖNETİMİ, İBRA EDİLDİ

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen kongrede ilk olarak, yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin'in yaptığı açılış konuşmasının ardından genel kurul divan başkanlığına Vefa Küçük seçildi.

Ali Koç ve yönetimi, 2019-2020 yılları arasındaki faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
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