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Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği İcra Kurulu üyesi oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.09.2019 18:05 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği'nde (ECA) İcra Kurulu üyeliğine seçildi.

Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği İcra Kurulu üyesi oldu

ECA'nın internet sitesinde, yapılan olağan kurulda seçilen yeni başkan ve yönetim kurulu üyeleri açıklandı.

Ali Koç'un da İcra Kurulu üyeliğine seçildiği ve 2023'e kadar görev yapacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin yeniden başkanlığa seçildiği duyuruldu.


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Anahtar Kelimeler:
ali koç Avrupa Kulüpler Birliği İcra Kurulu

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