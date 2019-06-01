Ali Koç: Bu değişimi hep beraber sağlayabiliriz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda söz alan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Avrupa ile aramız ciddi biçimde açılıyor. Yaşlı bir lige sahibiz, en yaşlı takımlar bizde. Yüksek maaşlar veriyoruz. Mali yapılar ortada. Deniz bitti. Bunu nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Devletimiz inşallah bize yardımcı olacak. Hazirandan sonra zaten bizim ve Trabzonspor için pek önemi kalmıyor. UEFA bize haziran sonuna kadar süre verdi. İnşallah o süreye kadar tamamlayabiliriz" dedi. "NİHAT BEY'E BU SON ŞANSIMIZ DEDİM" Genç ve alt yapıdan yetişen futbolculara çok fazla şans verildiğine değinen Ali Koç, "En yeni statlara sahibiz. Avrupa'da hiçbir federasyona nasip olmayan imkanlara sahibiz. Hem bütçesel olarak hem de fiziki anlamda...Böyle baktığımız zaman ciddi sorun var. Tüm paydaşlar sorumluyuz ama bunun bir numaralı sorumlusu Türkiye Futbol Federasyonu'dur. O yüzden Nihat Bey ile yaptığımız toplantılarda da kendisine 'Bu son şansımız.' dedim. Reformlar, ihtiyaç duyduğumuz yatırımlar, zihniyet değişikliği, atılımlar, marka ve teknoloji yönetimi, adil rekabet ortamının sağlanması için bu federasyonu son şans olarak görüyoruz. İnşallah bu şansı iyi değerlendirebilirsiniz" şeklinde konuştu.

"MALİ AÇIDAN ÇOK SIKINTILIYIZ" Kulüplerin içinde bulunduğu mali sıkıntılar için Koç, "Mali açıdan çok sıkıntılıyız. Federasyonunun elinde bulunan mevcut kurallar uygulansaydı mali durum hiçbir zaman bu noktaya gelmezdi. Evet biz yöneticiler de kulüplerimizi iyi yönetmedik. Ancak sonuçta bu işteki kuralları federasyon sağlıyor. Federasyonumuz idari ve hukuki bazı konularda zafiyet gösterdiği için hem kulüpler hem de federasyonumuz zora sokulmuştur" dedi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e ödenen tazminatını isim vermeden dile getiren Koç, "Eski bir milli takım antrenörüyle yollar ayrıldı. Federasyonumuz ona tazminat ödemek zorunda kaldı. O tazminat kulüplerin parasıdır. Federasyonun yedek yönetim kurulu üyesi olan biriyle arasında geçen itilafın detayına girmeyeceğim, hepinizin bildiği konu. İş kanunları federasyonumuza, 6 gün içinde işten çıkarma ve tazminat vermeme imkanı sağlarken neden bunlar uygulanmadı, federasyonumuz niye tazminat vermek zorunda bırakıldı" diye konuştu.

Kulüplerin adil rekabet ortamı içinde mücadele etmeleri gerektiğini dile getiren Ali Koç, "Bugün Türk futbolunda başarı için kurullarda ne kadar hakimiyetiniz olduğu, ne kadar gücünüz olduğu soruluyor. Bu, kurullar bir standart çerçevesinde değil, kimin sesi daha çok çıkıyorsa, kimin gücü daha çok varsa o şekilde karar veriyor demektir aslında. Niye oyuncuların, takımların, kulüplerin kurullar içinde bir lobisi olması gerekiyor? Niye kurullara kendi adamlarımızı atamak için lobi yapmak durumundayız? Niye kurullar belli bir standart çerçevesinde adil rekabet ortamı sağlayamasın? Başka ülkelerde sağlanıyor" şeklinde konuştu. Futbolun büyük bir kitleye hitap ettiğini dile getiren Koç, "Ne yazık ki Türk futbolu düzgün yönetilmediği için milyonları kutuplaştıran bir noktaya gelmiş vaziyette. Avrupa futbolu koşar adımla gelişmekte. Bugün Avrupa'da 3-4 sene sonra değişecek Avrupa kupalarının yeni formatları konuşuluyor. Biz federasyon olarak ne kadar bu tartışmaların içeresindeyiz. Dünya bunu konuşurken, biz hala hakem hataları, MHK başkanı, VAR'ın kullanımı, Avrupa'dan men edilme ve transfer yasağı gibi konuları konuşuyoruz. Evet sıkıntılarımız var ve bunun nedenlerini de hepimiz biliyoruz. Gündeme getirmek istemiyoruz. Artık yeniden yapılanmanın, zihniyet değişiminin, liyakat üzerine kurulu bir sistemin, insanların becerileri ve kapasiteleri çerçevesinde federasyonda atandığı, eş, dost, ahbap ilişkileri içinde olmayan bir sistemin gündeme gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Önümüzde olan ülkelerin neler yaptığı ortada. Sadece uyarlamamız gerekiyor" dedi.