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Ali Koç derbi mağlubiyetinin ardından İsmail Kartal'ı aradı mı? Fenerbahçe'den flaş açıklama!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
24.09.2024 16:30
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Fenerbahçe kulübü, derbi mağlubiyetinin ardından Başkan Ali Koç'un İsmail Kartal'ı aradığı yönünde çıkan iddialar hakkında flaş bir açıklama yayımladı.

Ali Koç derbi mağlubiyetinin ardından İsmail Kartal'ı aradı mı? Fenerbahçe'den flaş açıklama!

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör İsmail Kartal ile ilgili iddiaları sonrası açıklamada bulundu.

ALİ KOÇ'UN İSMAİL KARTAL'I ARADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

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Sosyal medyada kısa süre içerisinde yayılan "Ali Koç, İsmail Kartal'ı arayarak 'Sakın bir kulüple anlaşma, benden haber bekle" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu duyuruldu.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Ekol TV isimli televizyon kanalında Onur Yıldız isimli şahsın, 'duyum aldım' diyerek Başkanımız ile ilgili dile getirdiği iddialar, Başkanımızın eski teknik direktörümüz İsmail Kartal'a 'hiçbir takımla anlaşma, benden haber bekle' dediği sözleri tamamen yalandır." denildi.

Açıklamanın devamında "Kamuoyunun bu ve benzeri gerçek dışı söylemleri dikkate almamasını rica ederiz." ifadeleri yer aldı.

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İsmail Kartal Ali Koç fenerbahçe
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