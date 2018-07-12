Ali Koç Dünya Kupası finalini izlemeye gidecek!

Hırvatistan’ın 2018 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere’yi uzatmalar sonunda 2-1 yenerek tarihinde ilk kez finale yükseldi.
Bu sonuçla finalin adı da belli olmuş oldu.
Fransa ile Hırvatistan arasında oynanacak final mücadelesi TSİ 18.00'de oynanacak.
Mücadeleyi yerinde takip etmek için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da Rusya'ya gideceği öğrenildi.
Fikret Orman da gidiyor
Vida'nın Hırvatistan Milli Takımı ile finale yükselmesinin ardından Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rusya'da mücadeleyi izleyeceğini belirtmişti.
(Fanatik)
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