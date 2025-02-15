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Ali Koç, Dursun Özbek'in videosunu açtığı an salon kahkahaya boğuldu! "Teknoloji bile sesini vermek istemiyor"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.02.2025 18:19
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile oynanacak derbi maçta yabancı hakemin görev yapması gerektiğini belirtti. Divan Kurulu Toplantısında Dursun Özbek'in bir konuşmasından kesit paylaşan Ali Koç, videonun geç açılması sonrası söylediği sözlerle salondakileri kahkahaya boğdu.

Ali Koç, Dursun Özbek'in videosunu açtığı an salon kahkahaya boğuldu! "Teknoloji bile sesini vermek istemiyor"

Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki yüksek divan kurulu toplantısının ardından açıklamada bulunan Ali Koç, Galatasaray'ın yabancı hakeme karşı olduğu iddialarına ilişkin, "Böyle bir durum varsa riyakarlık olarak görürüm. Demek ki açıklamalarında samimi değiller." dedi. Dursun Özbek'in bir videosunu toplantıda ekrana veren Ali Koç'un sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"TEKNOLOJİ BİLE SESİNİ VERMEK İSTEMİYOR"

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Dursun Özbek'in konuşmasından bir kesit veren Ali Koç, videonun geç açılması sonrası, "Teknoloji bile sesini vermek istemiyor" diyerek espri yapan Koç, salondakileri de kahkahaya boğdu.

"DEMEK Kİ AÇIKLAMALARINDA SAMİMİ DEĞİLLER"

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Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki yüksek divan kurulu toplantısının ardından açıklamada bulunan Ali Koç, Galatasaray'ın yabancı hakeme karşı olduğu iddialarına ilişkin, "Böyle bir durum varsa riyakarlık olarak görürüm. Demek ki açıklamalarında samimi değiller. Türkiye'nin, Türk futbolunun huzuru için, özellikle bu maç özelinde Türk hakemlerini de korumak adına, dünya çapında akla ilk gelen hakemlerinden birini federasyon getirirse tartışmalar son bulur ya da minimum tartışma olur. Şampiyonluğun kaderini etkileyen bir maç olduğu için kulüplerin talebi olmadan federasyonun yabancı hakemi getirmesi gerekir. Bizim talebimiz açık ve net." ifadelerini kullandı.

"MHK BAŞKANI AÇIKLAMA YAPMALI"

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Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm'ün sezon sonuna kadar maçlarda Türk hakemlerin görev yapacağına ilişkin açıklamasının sorulması üzerine, "Ural Aküzüm'ün çıkıp yabancı hakem olmayacak demesi başka noktalara işaret veriyor. Talihsiz bir açıklama olmuş, kendisi kadın futbolundan sorumlu. Sorumluluk alanına girmiyor. Bu konuyla ilgili bir açıklama yapılacaksa başkan, başkan vekilleri ya da MHK başkanı açıklama yapmalı. Son derece enteresan ama içinde bulunduğumuz konjöntüre bakılınca hayatın olağan akışına aykırı değil. Kendine güvenen, bileğine güvenen, adalet isteyen herkes bu maçta dünya çapında, kimsede soru işareti olmayacak bir ismi ister." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek Ali Koç fenerbahçe galatasaray
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