SPOR

Ali Koç: Ersun Yanal’ın sözlerini tasvip etmiyorum

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.04.2019 15:14 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray ile oynanan derbi sonrasında Teknik Direktör Ersun Yanal'ın 'Galatasaray’ın şampiyonluğuna engel olduk' açıklamalarını tasvip etmediği, duyunca da şaşırdığını söyledi.

Ali Koç: Ersun Yanal’ın sözlerini tasvip etmiyorum

Fenerbahçe’nin Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç konuşmacılardan sonra bir kez daha kürsüye çıktı. Havuz konusunda yaşanan sıkıntıları dile getiren üyelere cevap veren Koç, “Tebrikler size. 10 liradan 15 lira olsun, olmasın diye tartışıyorsunuz. Bazen şaşırıyorum sizin davranışlarınıza. Fenerbahçe için elimizi taşın altına sokmamız lazım. Oraları siz kullanıyorsunuzdur. Sizin hakkınızdır karar vermek. Bize gelen şikayetlerden bir tanesi o kadar çok insan alınıyor ki alınacak yer yok. Hafta sonu misafir alınmasın kararı radikal bir fark” dedi. Başkan Koç ayrıca 500 bin TL bağışlayan Galatasaraylı kişinin İnan Kıraç olmadığını açıkladı.

"ERSUN YANAL'IN SÖZLERİNİ TASVİP ETMİYORUM"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın Galatasaray ile oynanan derbi sonrasında yaptığı 'Galatasaray’ın şampiyonluğuna engel olduk' açıklaması hakkında konuşan Koç, “Eleştirinize aynen katılıyorum. Benim böyle bir şeyi tasvip etmem mümkün değil. Duyunca şaşırdım, bizi sadece biz ilgilendir” ifadelerini kullandı.

Stadın isminin değişmesi hakkında sorulan soruya cevap veren Koç, “Fenerbahçe Stadı'nın ismi değişmeli. Beni tanırsanız bundan daha fazla isteyeceğim bir şey yok. Stadın isminin Mustafa Kemal Atatürk olması bana uyar” diye ifade etti.

PARTNERCevabı gören şoke oldu! Kim Milyoner Olmak İster'deki en ilginç sorularCevabı gören şoke oldu! Kim Milyoner Olmak İster'deki en ilginç sorular
Ali Koç'tan transfer açıklamasıAli Koç'tan transfer açıklaması
F.Bahçe'nin eski hocası 70 yaşında yeni takımına imza attıF.Bahçe'nin eski hocası 70 yaşında yeni takımına imza attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Galatasaray ersun yanal ali koç

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmedik

Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmedik

Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması

Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması

F.Bahçe'nin eski hocası 70 yaşında yeni takımına imza attı

F.Bahçe'nin eski hocası 70 yaşında yeni takımına imza attı

Başakşehir'e evinde büyük şok!

Başakşehir'e evinde büyük şok!

Liverpool yarışı bırakmıyor

Liverpool yarışı bırakmıyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

'Ben bunu çocuklara nasıl anlatacağım?'

'Ben bunu çocuklara nasıl anlatacağım?'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

F.Bahçe'nin efsanesi hayatını kaybetti!

F.Bahçe'nin efsanesi hayatını kaybetti!

'Fener Ol' projesinde rekor bağış! Açıklandı

'Fener Ol' projesinde rekor bağış! Açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ali Koç: Ersun Yanal’ın sözlerini tasvip etmiyorum

Ali Koç: Ersun Yanal’ın sözlerini tasvip etmiyorum

Ali Koç: Hocamızın isteği doğrultusunda oyuncuların listesi belirlendi

Ali Koç'tan transfer açıklaması

Fenerbahçe'nin eski hocası 70 yaşında yeni takımına imza attı

F.Bahçe'nin eski hocası 70 yaşında yeni takımına imza attı

Fenerbahçe, Trabzonspor maçında çıkış arayacak

Fenerbahçe çıkış arayacak

Ali Koç: 25-30 senede bir böyle bir dönem olabilir

''25-30 senede bir böyle bir dönem olabilir''

Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye mi geliyor? Menajerinden açıklama geldi

Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye mi geliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.