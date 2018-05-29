Fenerbahçe Başkan adayı Ali Koç, 2-3 Haziran tarihlerinde yapılacak seçim öncesinde karşılaştığı sorular karşısında verdiği bazı cevaplar ve hedefleri şöyle:
"1.5 YILDA 110 FUTBOLCU İZLEDİK, BAŞKAN OLURSAM EKİBİM DÜĞMEYE BASMAYA HAZIR"
-"Biz hiç bir teknik adam ile görüşmedik. Takım yarışma içindeydi, bu doğru olmazdı. İlk haftalarda çok puan kaybettik ama biz hep takımı destekledik. Bizim yaptığımız şu var; scout ekibimiz ve sportif direktörümüz ile 1.5 yıldır çalışıyoruz. 110 futbolcunun analizini çıkarttık, maliyetlerini belirledik. Ama hiç bir teknik adam ile görüşmedik. Sadece aday isimler var"
"BENİM HAYAL ETTİĞİM; FENERBAHÇE'NİN DOSTU, DÜŞMANINDAN DAHA FAZLADIR"
-"90'ların ortaları ve sonralarından sonra Fenerbahçeliler ve diğerleri gibi bir anlayış oldu. Evet biz, bize yeteriz. Bıçak kemiğe dayanırsa biz bize yeteriz. Ama benim hayal ettiğim; Fenerbahçe'nin dostu, düşmanından daha fazladır. Benim hayal ettiğim; Fenerbahçe şampiyon olduğu zaman ana rakiplerimizin dışındaki insanların; Fenerbahçe'nin örnek bir duruşu var, samimi insanlar, iyi bir takım, sözlerinin arkasında duran bir camia dediği bir Fenerbahçe. Bunu başarmak aslında çok da zor değil.
"FENERBAHÇE MARKASI EROZYONA UĞRADI"
"Fenerbahçe markası maalesef Fenerbahçelilerin dışında erozyona uğradı. Fenerbahçe, Anadolu'ya inince heyecan, bereket vardı, umut vardı. Biz seçilirsek, Fenerbahçe'nin tekrar bu konuma gelmesi bizim için öncelikli hedef olacaktır."
"YÖNETİM KURULUM HEMEN HEMEN HAZIR, AMA HENÜZ KİM OLDUKLARINI DEŞİFRE ETMEDİM, İYİ Kİ DE DEŞİFRE ETMEDİM"
-"Yönetim kurulu listem çok soruluyor. 2 nedenle bunu deşifre etmedim. Birinci nedeni; Ben bu yolun dikenli olacağını biliyordum. Kazanmak için her şeyin mübah olmadığı, kavganın gürültünün olmadığı bir süreç olsun istiyordum. Fenerbahçe için alınacak sorumluluklar ateşten gömlek. Bana yapılan saldırıları görünce iyi ki kimseyi deşifre etmemişim diyorum. Ürkütüp korkutarak insanları caydıracak bir süreç isteniyor. İkincisi; çok daha önemli benim için. O da bir kurum insan sermayesi kadar iyidir. Bir kurumun başarısı, insan kalitesiyle eşdeğerdir. Ben şunu yerleştirmek istiyorum. Kulübün günlük işlerini kurumumuzun profesyonel insanları yapmalı. Yönetimler bunları kendileri yapmaya çabalarsa bugün görüntü ortada...
"ASLA BİR DAHA ADAY OLMAM" DEMEDİM
-"Ben dedim ki, bir sonraki seçimde bu sefer seçilmezsem, kesinlikle ama kesinlikle girmeyeceğim. Çünkü kim seçilirse, işlerini rahat yapabilmeliler. Bir galibiyet, bir beraberlik sonrası ismim geçerse çok rahatsız oluyorum. Ben bunu söyledim. "Asla bir daha aday olmam" demedim. Ancak sağ olsunlar, insanları aptal zannediyorlar, benim gücüme giden bu. Birgün seçilir başarılı olursam tehdit benim gitmem olur, kalmam değil."
20 YILDIR ORADASINIZ...
İleriye dönük olarak söylüyorum, maddi sıkıntılarımız olmazsa Fenerbahçe Spor Kulübü'nün hak ettiği yere gelmesi mümkündür. O yüzden bir sermaye grubunun altına girmemelidir. Başkan zannediyor ki, biz koyacağımız miktarlar kulübe sahip olacağız. Siz de sermaye artırın o zaman. Yok ben ne koyarsam, 1 fazlasını koyacakmış. Eee 20 yıldır oradasınız... Sanki ben 20 yıldır oradayım da, onlar yeni aday gibi bir hava oluşturuluyor."
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