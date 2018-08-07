SPOR

Ali Koç, Fenerbahçe'ye Barcelona'dan Marlon'u getirecek

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.08.2018 11:44 | Son Güncelleme

Barcelona’nın genç savunmacısı Marlon için, İspanyol deviyle yakın ilişkileri bulunan Ali Koç bizzat devreye girmeye hazırlanıyor.

Ali Koç, Fenerbahçe'ye Barcelona'dan Marlon'u getirecek

Barcelona’nın genç savunmacısı için, İspanyol deviyle yakın ilişkileri bulunan Ali Koç bizzat devreye girmeye hazırlanıyor. Barça, 22 yaşındaki stoper için West Ham’dan gelen satın alma teklifini geri çevirmişti. Lyon’un kiralama teklifi ise, oyuncunun burada yeteri kadar forma şansı bulamayacağı gerekçesiyle kabul edilmedi. Başkan Koç’un, Barcelona Başkanı Josep Bartomeu ile görüşerek Marlon’un 1 yıllığına kiralanmasını isteyeceği öğrenildi. Sambacı’nın gelmesi halinde, savunma transferi tamamlanmış olacak. (FANATİK)

133

PARTNERİşte kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gerekenlerİşte kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gerekenler
Fenerbahçe, Janssen’in transferi için 9 Ağustos'u bekleme kararı aldıFenerbahçe, Janssen’in transferi için 9 Ağustos'u bekleme kararı aldı
Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Benfica - Fenerbahçe maçı şifresiz canlı izle)Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Benfica - Fenerbahçe maçı şifresiz canlı izle)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
barcelona Fenerbahçe ali koç Spor Toto Süper Lig Marlon

En Çok Okunan Haberler

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Taraftardan Vida'ya: 30 milyon Euro’ya git efsane olursun

Taraftardan Vida'ya: 30 milyon Euro’ya git efsane olursun

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi

Beşiktaş, Ufuk Sarıca ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, Ufuk Sarıca ile yollarını ayırdı

West Bromwich Ozan Tufan'ı istiyor

West Bromwich Ozan Tufan'ı istiyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 3 yorum
ali koç vizyon sahibi olmak güzel şey ama futbolda vizyon sahibi fatih terimdir, fatihin olduğu yerde şampiyonluk diğer takımlara uzaktır.
ne yakın bi ilişkiymiş arkdaş başkan oldu olalı yakın ilişkisi var deniyor şunu getirecek bunu getirecek deniyor ortada koskoca bir hiççç var.
santrafor(golcu) transferi lazım baskan.. bunu gormeyenden ve almayan takımdan hıc birsey olmaz..
Diğer Haberler
Ali Koç, Fenerbahçe'ye Barcelona'dan Marlon'u getirecek

Ali Koç, Fenerbahçe'ye Barcelona'dan Marlon'u getirecek

Fenerbahçe, Janssen’in transferi için 9 Ağustos'u bekleme kararı aldı

Fenerbahçe, Janssen’in transferi için 9 Ağustos'u bekleme kararı aldı

Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Benfica - Fenerbahçe maçı şifresiz canlı izle)

Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Benfica - Fenerbahçe maçı şifresiz canlı izle)

West Bromwich Ozan Tufan'ı istiyor

West Bromwich Ozan Tufan'ı istiyor

Cocu'dan Benfica'ya: Sadece savunma yapmak için sahada olmayacağız

Cocu'dan Benfica'ya: Sadece savunma yapmak için sahada olmayacağız

Fenerbahçe efsanesi Selçuk Yula kabri başında anıldı

Fenerbahçe efsanesi Selçuk Yula kabri başında anıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.