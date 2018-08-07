Ali Koç, Fenerbahçe'ye Barcelona'dan Marlon'u getirecek

Barcelona’nın genç savunmacısı için, İspanyol deviyle yakın ilişkileri bulunan Ali Koç bizzat devreye girmeye hazırlanıyor. Barça, 22 yaşındaki stoper için West Ham’dan gelen satın alma teklifini geri çevirmişti. Lyon’un kiralama teklifi ise, oyuncunun burada yeteri kadar forma şansı bulamayacağı gerekçesiyle kabul edilmedi. Başkan Koç’un, Barcelona Başkanı Josep Bartomeu ile görüşerek Marlon’un 1 yıllığına kiralanmasını isteyeceği öğrenildi. Sambacı’nın gelmesi halinde, savunma transferi tamamlanmış olacak. (FANATİK)





