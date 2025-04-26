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Ali Koç görevi bırakıp bırakmayacağını resmen duyurdu! "Mücadeleye devam edeceğiz"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.04.2025 15:14
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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı yapıldı. Görevi bırakacağı konuşulan Ali Koç, bu iddiaların asılsız olduğunu ve görevine devam edeceğini açıkladı. Ali Koç, "Fenerbahçemiz, her olumsuz gelişmeden sonra kongre tartışmalarına sürüklenecek; sosyal medyada yapılan algılarla başkan değiştirecek, tribünden yapılan tezahüratlarla yönetimi değiştirecek bir kurum değildir ve hiçbir zaman da olmamalıdır." dedi.

Ali Koç görevi bırakıp bırakmayacağını resmen duyurdu! "Mücadeleye devam edeceğiz"

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Ali Koç, yaptığı açıklamayla görevinin başında olduğunu resmen duyurdu.

"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

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Ali Koç: "Biz, Yönetim Kurulu olarak görevimizin başındayız ve mücadeleye devam edeceğiz. Fenerbahçemiz, her olumsuz gelişmeden sonra kongre tartışmalarına sürüklenecek; sosyal medyada yapılan algılarla başkan değiştirecek, tribünden yapılan tezahüratlarla yönetimi değiştirecek bir kurum değildir ve hiçbir zaman da olmamalıdır."

"ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZI SEKTEYE UĞRATTIK"

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Ali Koç: "Hiç beklenmedik rakiplere karşı, hiç beklenmedik bir dönemde, hem de kendi stadımızda kaybettiğimiz puanlarla şampiyonluk şansımızı sekteye uğrattık. Fenerbahçe tarihinin finansal açıdan en değerli kadrosunu kurduk. Kaliteli, deneyimli, mücadele gücü yüksek ve hem Türkiye’de hem Avrupa’da başarılı bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum."

"BİZ HAVLU ATMADIK"

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Ali Koç: "Üzüldük, üzdük, yıprandık, hayal kırıklıkları yaşattık ama sizler de iki sene sonra, 'İyi ki bu adamlar tırsmadılar, baskı altında kaçmadılar,' diyeceksiniz. Biz havlu atmadık, bizim havlu atma anlayışımız ya da lüksümüz yok. Futbolda neyin ne olacağı hiçbir zaman belli olmaz."

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Ali Koç fenerbahçe
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