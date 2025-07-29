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Ali Koç görevi bıraktı! Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı oldu

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan oldu.

Ali Koç görevi bıraktı! Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı oldu
Emre Şen

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan oldu.

ALİ KOÇ BASKILARI DİNLEMEDİ

Ali Koç görevi bıraktı! Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği nin yeni başkanı oldu 1

Görevi bırakmaması konusunda birçok kulüpten baskı yapılan Ali Koç, iş yoğunluğu sebebiyle Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan affını istedi. Ali Koç'un ayrılığının ardından başkanlık görevine Trabzonspor'un Başkanı Ertuğrul Doğan seçildi.

"HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Ali Koç görevi bıraktı! Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği nin yeni başkanı oldu 2

Resmi açıklamanın ardından kamera karşısına geçen iki başkandan Ali Koç, "Hem Anadolu'nun en büyük kulübünü temsil etmesi hem de İstanbul'da da vakit geçiriyor olması Kulüpler Birliği için bir avantaj. Ertuğrul Başkan'a hayırlı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

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