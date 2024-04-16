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Ali Koç ile Eda Erdem arasında güldüren diyalog! ''Perşembe geleyim mi?''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.04.2024 08:55
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Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit'in karşılaşması sonrası sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç ile takım kaptanı Eda Erdem arasında güldüren bir diyalog yaşandı.

Ali Koç ile Eda Erdem arasında güldüren diyalog! ''Perşembe geleyim mi?''

Sultanlar Ligi'nde final serisi müthiş bir şekilde devam ediyor. Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0'lık skorla mağlup ederek skoru 3-0'a getirdi. Bu mücadele sonrası Ali Koç ile Eda Erden arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu.

"PERŞEMBE GELEYİM Mİ?"

Maçı tribünden takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maçın ardından kaptan Eda Erdem ile komik bir diyalog yaşadı. Koç, Eda Erdem'e bir sonraki maç için, "Perşembe geleyim mi?" sorusunu sordu ve o anlarda gülüşmeler yaşandı.

"EVET, PERŞEMBE GÖRÜŞÜYORUZ"

Ali Koç'un bu teklifine Eda Erdem, "Evet, perşembe görüşüyoruz. 7'de yine." dedi. Ali Koç bu kez, "Ayağım uğurlu geliyor galiba size." diyerek sempatik bir konuşma gerçekleştirdi.

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