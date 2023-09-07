Ali Koç ilk kez bu kadar net konuştu! ''Hayati öneme sahip''

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe genel kurulunda açıklamalarda bulundu. İşte Ali Koç'un açıklamaları...

"HAYATİ ÖNEMDE"

"7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile spor kulüpleri bakımından önemli düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemeler içinde en kritik olanlardan biri de spor kulüplerinin dernek statüsünün kaldırılması ve 'spor kulübü' adında yeni bir tüzel kişilik tanımı yapılması."

"YARINA İZ BIRAKIN"

"Tüzük tadil toplantısında, stadımızın isminin Atamızın ismini taşıması için gereken başvuruyu yapabilmek adına oy vereceğiz. Çok iyi biliyorum ki Fenerbahçeliler için bu oylamada payı olmak, yarınlara iz bırakmak demektir. Milyonlarca taraftarımızın resmi temsilcisi olarak Fenerbahçelilik sorumluluğunu taşıyan ve aidiyetini hisseden tüm üyelerimizin 9 Eylül Cumartesi günü tüzük tadil kongremize katılım sağlayacaklarına yürekten inanıyorum."

"YASAYA UYMALIYIZ"

"Bu düzenleme sonrasında kulübümüzün, sekiz branşta faaliyet göstermeye devam edebilmesi için tüzüğümüzün; Spor Yasasına uyumlu şekilde tadil edilmesi gerekmekte. Özetle tüzük tadil toplantımız kulübümüzün geleceği için hayati önem taşıyor."

