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Ali Koç, kahvaltıda taraftarlarla bir araya geldi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.08.2020 15:36 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin hayata geçirdiği Yaşayan Stat Projeleri kapsamında Başkan Ali Koç, Ülker Stadı'nda düzenlenen kahvaltı organizasyonunda taraftarlarla bir araya geldi.

Ali Koç, kahvaltıda taraftarlarla bir araya geldi

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetici Simla Türker Bayazıt, Yaşayan Stat Projeleri kapsamında Ülker Stadı’ndaki kahvaltıda 200 taraftarı ağırladı.

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Yedek kulübelerinin önünde sosyal mesafe, hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleşen organizasyonda Koç ve Bayazıt, misafirlerle yakından ilgilendiler.

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Renkli görüntülere ve sıcak diyaloglara sahne olan kahvaltıya Futbol A Takım İdari Menajeri Volkan Ballı ve ailesi de katıldı.

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