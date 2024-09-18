Ali Koç karar değiştirdi! Fenerbahçe Türkiye Kupası'na katılma kararı aldı...

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon yapılan olağanüstü kongresinde, kulüp yönetimine "Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa müsabakasına çıkmamak veya 2023 Süper Kupa müsabakasına Futbol U-19 takımıyla katılma" ve "Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak" yönünde karar verilmişti.

BEKLENMEDİK GELİŞME

Konuyla alakalı olarak TFF'ye gerekli başvuruların yapıldığı bilinen Fenerbahçe'de konuyla alakalı olarak bir son dakika gelişmesi yaşandı.

ALİ KOÇ KARAR DEĞİŞTİRDİ

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin bu sezon Türkiye Kupası'na katılmayacağını söyleyen Ali Koç, karar değiştirdi.

FENERBAHÇE KUPAYA KATILACAK

Sarı-lacivertliler, bu sezon kupada yer alacak.