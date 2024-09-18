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Ali Koç karar değiştirdi! Fenerbahçe Türkiye Kupası'na katılma kararı aldı...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.09.2024 13:10
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Geride bıraktığımız sezon, yapılan kongre ile 2 sezon boyunca Türkiye Kupası'na katılmama kararı alan Fenerbahçe'den beklenmedik bir hamle geldi. İşte detaylar...

Ali Koç karar değiştirdi! Fenerbahçe Türkiye Kupası'na katılma kararı aldı...

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon yapılan olağanüstü kongresinde, kulüp yönetimine "Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa müsabakasına çıkmamak veya 2023 Süper Kupa müsabakasına Futbol U-19 takımıyla katılma" ve "Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak" yönünde karar verilmişti.

BEKLENMEDİK GELİŞME

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Konuyla alakalı olarak TFF'ye gerekli başvuruların yapıldığı bilinen Fenerbahçe'de konuyla alakalı olarak bir son dakika gelişmesi yaşandı.

ALİ KOÇ KARAR DEĞİŞTİRDİ

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Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin bu sezon Türkiye Kupası'na katılmayacağını söyleyen Ali Koç, karar değiştirdi.

FENERBAHÇE KUPAYA KATILACAK

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Sarı-lacivertliler, bu sezon kupada yer alacak.

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