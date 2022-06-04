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Ali Koç kürsüde çok sinirlendi! ''Böyle bir borcu var dersem beni ihraç edin''

04.06.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "4 senedir bir kez dahi benim ağzımdan şöyle böyle yaptık kaynak ürettik şahsım şu kadar para verdi lafı duymadınız. Duymayacaksınız da. Benim kulüpten bir kuruş alacağım yok. O zaman ben bir gün çıkıp kulübüm bana böyle bir borcu var dersem beni ihraç edin" dedi.

Ali Koç kürsüde çok sinirlendi! ''Böyle bir borcu var dersem beni ihraç edin''

Fenerbahçe Kulübü 2021 yılı Olağan Mali Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda devam ediyor. Mali Genel Kurula; başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve üyeler katıldı. 2021 yılı yönetim kurulu faaliyet ve denetim raporlarının okunmasının ardından üyeler açıklamalarda bulundu.
Sonrasında kürsüye gelen Ali Koç, üyelere cevap verdi. Kendisinin basit şeyler söylediğini ancak buna karşın başarısızlıkları örtmeye çalışıyor şeklinde ifadeler kullanıldığını dile getiren Ali Koç, "Bakın gidişat iyi değil. Kamu kurumlarının onlarca yıl sabırla bekleyen devleti ele geçirmek için hamleler yapan son yıllarda hızı artan bir olguyla acı bir şekilde önce biz sonra devlet olarak karşılaştık. Sizler içinde bulunduğunuz urumun ciddiyetini önemini hassasiyetinin farkında olmazsanız yönetim kurulu bir yere kadar mücadele verir" diye konuştu.

"BENİM KULÜPTEN BİR KURUŞ ALACAĞIM YOKTUR"

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Görev süresi boyunca ne kadar kaynak üretildiği ve kendisinin ne kadar para verdiği yönünde bir şey söylemediğini ifade eden Ali Koç, "Duymayacaksınız da. Benim kulüpten bir kuruş alacağım yok. O zaman ben bir gün çıkıp kulübüm bana böyle bir borcu var dersem beni ihraç edin. Diyeceksiniz ki o zaman niye defterlerde. Bu konu lütfen bir daha açılmasın. Kırılmam falan önemli değil ama utanıyorum konuşmaktan. Tamamen vergi mevzuatı sebebiyle var defterde. Ben her sene o borçtan düşüyorum vergiyi yüzde 5. Yok efendim ben o borcu tutuyormuşum. Yazıklar olsun böyle düşünenlere. Bunu bilip de benim buna rağmen bana karşı kullananlara yazıklar olsun. Bu konu bir daha gündeme gelmesin" dedi.

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Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
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