Ali Koç mazbatasını 5 Haziran Salı günü alacak!

Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurulu sona erdi.

Ülker Stadı'nda 2 gün süren kongre sonunda Ali Koç, 20 bin 736 geçerli oyun 16 bin 92'sini alarak sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı oldu. Seçimde Aziz Yıldırım ise 4 bin 644 oyda kaldı.

Seçimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ali Koç, hiçbir zaman kazanıp kazanamama korkusunu yaşamadığını belirterek, "Beklentilerim doğru çıktı. En büyük derdim seçilirsek taraftarlara nasıl layık olacağımızdı. İnşallah Fenerbahçe'yi layık olduğu yere, zirveye taşıyacağız." diye konuştu.

Fenerbahçe Kulübü Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, yarın saat 17.00'ye kadar sonuçlara itiraz hakkının bulunduğunu ve 5 Haziran Salı günü Ali Koç'un istemesi durumunda, Ülker Stadı'nda taraftarların önünde mazbata töreninin yapılacağını aktardı.

