Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

Seçim sürecinde sürekli olarak, "Avrupa'nın en iyi akademilerinden birisi Fenerbahçe'de olacak" diyen Koç'un projesi için Barcelona'nın efsane alt yapı koçu Jose Ramon Alexanko'yu düşündüğü belirtiliyor. Katalan ekibinin efsane alt yapısı 'La Masia'yı 12 yıl yöneten Jose Ramon Alexanko, başta Lionel Messi olmak üzere pek çok yıldız çıkarmasıyla ünlenmişti.

Ali Koç'un Barcelona ile yaptıkları sponsorluk anlaşması sırasında tanıştığı Alexanco'dan alt yapı ile ilgili detaylı bir AR-GE raporu istediği belirtildi. Genç başkan halen TV yorumculuğu yapan Alexanko'yu Fenerbahçe alt yapısının başına getirmek istediği ve her türlü imkanı sağlamayı taahhüt ettiği konuşuluyor. Ali Koç açacağı futbol okulları ve futbol akademileri ile alt yapıda dünyada ses getirmeyi planlıyor.

Jose Ramon Alexanko, 2008'de Barcelona Akademisi'nde görev yaparken o tarihte 20 yaşında olan Lionel Messi için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Messi sık sık görünmeyen oyunculardan biri. Şu anda dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğunda şüphe olabilir. Ancak çok kısa sürede bunu kanıtlayacağını garanti edebilirim. 12 yaşında Barcelona'ya katıldı. Çok özel nitelikleri olduğunu çabucak gördük. Onu A takımda izlemek bizim için büyük bir memnuniyet." (FOTOMAÇ)





