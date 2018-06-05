SPOR

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.06.2018 10:39 | Son Güncelleme

Ali Koç'un Fenerbahçe'de en önemli önceliklerinden birisi alt yapı olacak... Sarı lacivertli kulübün başkanı Koç, Lionel Messi'yi yetiştiren hoca Jose Ramon Alexanko'yu altyapının başına getirecek.

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

Seçim sürecinde sürekli olarak, "Avrupa'nın en iyi akademilerinden birisi Fenerbahçe'de olacak" diyen Koç'un projesi için Barcelona'nın efsane alt yapı koçu Jose Ramon Alexanko'yu düşündüğü belirtiliyor. Katalan ekibinin efsane alt yapısı 'La Masia'yı 12 yıl yöneten Jose Ramon Alexanko, başta Lionel Messi olmak üzere pek çok yıldız çıkarmasıyla ünlenmişti.

Ali Koç'un Barcelona ile yaptıkları sponsorluk anlaşması sırasında tanıştığı Alexanco'dan alt yapı ile ilgili detaylı bir AR-GE raporu istediği belirtildi. Genç başkan halen TV yorumculuğu yapan Alexanko'yu Fenerbahçe alt yapısının başına getirmek istediği ve her türlü imkanı sağlamayı taahhüt ettiği konuşuluyor. Ali Koç açacağı futbol okulları ve futbol akademileri ile alt yapıda dünyada ses getirmeyi planlıyor.

Jose Ramon Alexanko, 2008'de Barcelona Akademisi'nde görev yaparken o tarihte 20 yaşında olan Lionel Messi için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Messi sık sık görünmeyen oyunculardan biri. Şu anda dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğunda şüphe olabilir. Ancak çok kısa sürede bunu kanıtlayacağını garanti edebilirim. 12 yaşında Barcelona'ya katıldı. Çok özel nitelikleri olduğunu çabucak gördük. Onu A takımda izlemek bizim için büyük bir memnuniyet." (FOTOMAÇ)

109

PARTNERBu ilişki Defne Samyeli'ye yaradı! Bu ilişki Defne Samyeli'ye yaradı!
Aziz Yıldırım tarihi kongreden sonra ilk kez görüntülendi!Aziz Yıldırım tarihi kongreden sonra ilk kez görüntülendi!
Aziz Yıldırım kongre sonrası FB TV'den sessizce ayrıldıAziz Yıldırım kongre sonrası FB TV'den sessizce ayrıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe ali koç messi Jose Ramon Alexanko

En Çok Okunan Haberler

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Ali Koç'tan Aykut Kocaman kararı

Ali Koç'tan Aykut Kocaman kararı

Aziz Yıldırım kongre sonrası FB TV'den sessizce ayrıldı

Aziz Yıldırım kongre sonrası FB TV'den sessizce ayrıldı

Aziz Yıldırım seçimi kaybedince helva dağıttı!

Aziz Yıldırım seçimi kaybedince helva dağıttı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 7 yorum
saçmalığa bak sanki imalathanedir. Messi yi yetiştirdi diye ne alaka Messi yeteneği sayesinde futbolcu oldu. Aziz Yıldırım gelmiş geçmiş en iyi başkanlardan biriydi kıymeti anlaşılacak insanların bir kısmı çok nankör ne yazık.
Ali koç un bir hayali de barcelona da ki sisteme Fenerbahçe ye getirmek olduğunu biliyoruz umarım başarır ve türk futboluna güzel bir katkı sağlarız.
zuhahahahahahah puhahahahahhhhhhh
Çok doğru ve yerinde bir karar tecrübeli bir hoca ve türk yeteneklerin ortaya çıkarılması yabancı oyuncu getirmekten ise Türk futbolunun gelişmesi için çok yararlı olacağına inanıyorum.
Ronaldoyu getiriyor yok Zidani hoca olarak getiriyor yok Neuiyeri kaye aliyor..yol Mbappe yi forvete aliyor...ya arkadaslar adam enayi degil ki
hayalbahce hahahahhhahaha
Yok artık :O
Diğer Haberler
Ekpe Udoh'tan Aziz Yıldırım mesajı: Adamsın!

Ekpe Udoh'tan Aziz Yıldırım mesajı: Adamsın!

Ersun Yanal: Ali Koç önemli lokomotif olacak

Ersun Yanal: Ali Koç önemli lokomotif olacak

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

Aziz Yıldırım tarihi kongreden sonra ilk kez görüntülendi!

Aziz Yıldırım tarihi kongreden sonra ilk kez görüntülendi!

Aziz Yıldırım kongre sonrası FB TV'den sessizce ayrıldı

Aziz Yıldırım kongre sonrası FB TV'den sessizce ayrıldı

Ali Koç'tan Aykut Kocaman kararı

Ali Koç'tan Aykut Kocaman kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.