Ali Koç: Mutlu sona ulaşmak istiyoruz

Ali Koç, MKE Ankaragücü maçını son dakika golüyle kazanmaları sonrasında büyük bir sevinç yaşamalarına ilişkin soru üzerine "Öncelikle tüm Türkiye’nin hepinizin, hepimizin mübarek Kadir Gecesi’ni kutluyorum, sağlıklı huzurlu daha nice kandiller diliyorum. Evet dramatik bir maçtı, her iki takım için de 3 puan çok çok önemliydi. İlk yarı Ankaragücü 3-4 yapabilirdi, ikinci yarı biz 3-4 yapabilirdik, kafa kafaya gitti maç, uzatmanın sonlarında güzel bir ataktı güzel bir fırsat yakaladık golümüzü attık. Yarışa devam ediyoruz" diye konuştu.

Her 3 puanın her takıma ciddi para kazandırdığını belirten Ali Koç, dolayısıyla her takımın sahaya çıktığı zaman korakor mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun maç sırasındaki müdahalesi ve lig sonunda da Emre Belözoğlu ile Fenerbahçe'nin devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine de Ali Koç, şunları dile getirdi:

"Emre hocanın performansından son derece memnunuz, sahaya yansıdığını görüyorsunuz. Sahada bir inanç var, arzu var, birlik beraberlik var. Sonuna kadar mücadele var, keşke bu daha önce de olsaydı, yani hoca değişikliğine gerek olmadan ama Emre hocanın, kaptanımızın bugüne kadarki performansından memnunuz. Bundan sonrası ne olur, lig bitince oturacağız bakacağız, konuşacağız. Şu an bizim tek bir odak noktamız var o da son 2 maçı alıp, rakiplerimizin sonuçlarını beklemek."

TAHKİM KURULU KARARI

Tahkim Kurulu kararına ilişkin soru üzerine Ali Koç, "Ülke futbolunda yaşananlar, gelişmeler, birbirine standart dışı hadiseler, verilen kararlar, karar süreçleri, konunun nasıl ve kimler tarafından ele alındığı, liyakat konusu vesaire vesaire baştan aşağı gözden geçirilmeli. Sayın Alper Pirşen çıktı anlattı. Dün akşamüstü Selahattin Bey birkaç kelime sarf etti; Türk futbol tarihinde konuştuktan 30 dakika içinde PFDK'ya sevk edilen ilk kişidir. Ne kadar hızlı hareket ediyor, keşke hızlı hareket edip federasyonumuz konuyu hafta başında ele alsaydı. Ama bize göre net bir kural hatası var. Konu ofsayt, ama ofsayttan önce top oraya varmadan yapılan bir faul var. Bu hakemin karar vermesi gereken bir karardır. Hakemin raporunda yazanın aksine VAR'a gidip seyretmesi gerekiyordu, kural hatası bundan ibarettir" değerlendirmesinde bulundu.