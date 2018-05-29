Ali Koç: Sportif direktörü salı günü açıklayacağım

Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Ali Koç, 2-3 Haziran'da yapılacak olan ve sarı-lacivertli camianın merakla beklediği kritik seçim öncesi TRT Spor'da yayınlanan programda açıklamalarda bulunuyor.
Ali Koç'un açıklamaları şöyle:
- Biraz önce iftar yaptık. 400 arkadaşla toplandık, sandıklar için son hazırlıklarımızı yaptık. İnsanlar bize gönüllerini açtı. Herkese teşekkür ederim. Birbirimize inanarak buraya geldik. İnşallah bir hayal gerçeğe dönüşüyor. Bizdeki heyecan öbür tarafta olmadı. Kim kazanırsa büyük farkla kazanacak. Ya biz yanlış gözlemliyoruz ya karşı taraf. Fıtratımda dereyi görmeden paçayı sıvamak yok ama bizim organizasyonlarımızdaki heyecan karşı tarafta görülmedi.
FENERBAHÇE HİÇ İYİ YÖNETİLMİYOR
- Ben hiçbir zaman büyük konuşmam. Aşağı-yukarı benzer yerlere gidiyoruz. Bizdeki coşku ve heyecan, öbür tarafın etkinliklerinde yok. Kim kazanırsa büyük farkla kazanacak. İki dönem yöneticilik yaptım. Bu süreçte maddi-manevi elimden gelen her şeyi yaptım. Finansal açıdan sadece biz değil Türk futbolu kötü durumda. Bizim hisselerimiz şuan rehin... Her geçen gün zarar rakamları artıyor. Fenerbahçe hiç iyi yönetilmiyor.
EKONOMİK SORUNLARI 6 YILDA ÇÖZEBİLİRİZ
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3 Temmuz sürecindeki kenetlenme ile dünyaya örnek olduk. 3 Temmuz sürecindeki birliktelik bugün ciddi bir erozyona uğradı. 3 Temmuz'da büyük bir darbe yedik ama bugün geldiğimiz noktada, bu tabloya kötü bir yönetim şekli sebep oldu. Türk spor tarihinde görülmemiş bir maddi katkıyı kulübümüze yapacağız. Göreve gelirsek, karşılıksız vereceğimiz hibeyle taraftarımızın bugünkü inancı daha da artacak. Ekonomik sorunları 2 dönemde yani 6 yılda çözebiliriz. Başkanımız 400 milyon euro borç olduğunu söylüyor. Bugünkü kurdan çarpın 400 milyonu. Bu, onun söylediği rakam, altında bir şey var mı bilmiyorum.
- Fenerbahçe taraftarı geçen sene de tribünde böyleydi. Fenerbahçe taraftarı kızgın, küskün; kendini değer verilmemiş hissediyor. Kendisine değer verilmediğini hissediyor. Bu taraftar, kendisine değer verilmeyi fazlasıyla hak etti. Kafanıza göre kombineleri iptal ederseniz, sportif başarı elde edemezseniz, tribünler de dolmuyor. Tribünleri Ali Koç böldü' diyorlar, buna çok üzülüyorum.
FENERBAHÇE SEVİLEN BİR KULÜP OLMALI
- Fenerbahçe'nin çok daha sempatik, sevilen bir kulüp olması lazım. Sevilmen için sevmen, saygı görmen için saygı göstermen lazım. Fenerbahçe iletişim konusunda hep zayıf oldu. Fenerbahçe'nin medyaya, medyanın da Fenerbahçe'ye ihtiyacı vardır.
ALEX AÇIKLAMASI
- Her gittiğim yerde Alex sorusu geliyor. Alex çok akıllı bir insan. Kendisini bu sektörde geliştirdiği takdirde, bir gün Fenerbahçe'nin teknik direktörü veya sportif direktörü olsa muhteşem olur. Rüya gibi olur.
LİSTEMİZDE 5 HOCA TRANSFER EDİLDİ
- Kafamızda bir futbol stili, futbol kültürü, futbol tarzı var. Fenerbahçeliler 2-0 öndeyken bile 'Acaba maçı galibiyetle bitirebilir miyiz?' diye düşünüyor. Biz daha çok atak oynayan bir futbol felsefesi geliştirmek istiyoruz. Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin değeridir, benim için bir hocadan fazlasıdır. Bizim listemizdeki hocaların 5 tanesi zaten transfer edildi. 4-5 tane daha var. Önce Aykut Hoca ile görüşeceğiz, konuşacağız. Ondan sonra da kararımızı vereceğiz.
WENGER'LE ANLAŞTIĞIMIZ DOĞRU DEĞİL
- Arsene Wenger evet Bodrum'da benim bir dostumla beraber. Premier Lig'i yaratan isimlerden birisi. O da 11 senedir Bodrum'da... O ve Wenger, Arsenal'i çok ilerlettiler. Bir yakıştırma yapılıyor. O da beni desteklemek için buraya gelecek. Wenger ile ilgili bir tasarrufumuz yok.
ALTYAPI İÇİN 20 YILDIR NEREDEYDİNİZ?
- 80 milyon Türk'ün yaşadığı Türkiye'den çıkan futbolcu sayısına bakın, bir de 3 milyon Türk'ün yaşadığı Almanya'dan çıkan Türk futbolu sayısına. Tekerleği yeniden keşfetmeye gerek yok. Akademiye yatırım yapacağız ve çok önemli birini getireceğiz. 'Pilot takım lazım' diyor, onu biz diyoruz. 'Akademiye yatırım yapacağız' diyorlar, onu da biz diyoruz. Bunu kimin yaptığı önemli değil, yeter ki yapılsın. Ama 20 yıldır icraatın başındaydınız, neden olmadı? Manchester City, Enes Üna'ı transfer etti. Bir kez forma giymedi 2 sezon kiralandı ve 3'e alıp 15 milyona sattılar.
SALI GÜNÜ SPORTİF DİREKTÖRÜ AÇIKLAYACAĞIM
- Son duraktaki yıldızları almak yerine yeni yıldızlar keşfetmek gerekiyor. Sporcu fabrikası olmalıyız. Sportif direktör olarak belirlediğimiz kişi her gün Arsene Wenger ile telefon görüşmesi yapıyor, görüşlerini alıyor. Başkan seçildiğim takdirde Salı günü faaliyetlere başlayacağız ve sportif direktörü açıklayacağız.
ÇOK ŞANSLIYIZ Kİ OBRADOVIC VAR
- Fenerbahçe'nin hem kadın hem erkek basketbol branşı çok başarılı. Kadınlarda Avrupa şampiyonu olamadık ama hep üst üste finale kaldık. Biz şu an erkeklerde Avrupa'nın en iyi kulübüyüz. Çok şanslıyız ki Obradovic gibi bir hocamız var. Futbolda da yaratmak istediğimiz bu. Çok şanslıyız Obradovic gibi bir hocamız var. Basketbol konusunda Avrupa'nın en büyük kulübüyüz. Basketboldaki kalıcı ve sürdürülebilir modeli futbolda da uygulamalıyız. Obradoviç'e, Ülker'e, Doğuş Grubu'na ve tüm destekçilere bir taraftar ve başkan adayı olarak teşekkür ediyorum. Futbolda kaybettiğimiz şevki kazandırdılar bize. Obradovic bizimle çalışmak istediği müddetçe, bizim tek görevimiz var. O da ihtiyaç duyduğu cephaneyi, yani bütçeyi sağlamak. Zaten gerisini o halleder.
BAŞKA TAKIMI TUTAN KİŞİLER KULÜBE ÜYE YAPILDI
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Sosyal medyada Fenerbahçe'ye üye olmuş ancak başka takımların formasını giyen insanlar var. Kulübe aidiyet duygusu olan hiçbir personelimizin biz göreve geldikten sonra endişe etmesine gerek yok. Benim üzüldüğüm, personel şu an seçim için kullanılıyor. Bir gün öyle, bir gün böyle konuşan bir anlayış var. Belirlediğimiz 8-9 kilit nokta var, bu görevlere profesyonel isimlerin gelmesi gerekiyor.
Biz kulübün kasasına para girmiyor demiyoruz. Yüzlerce, belki binlerce kişi kulübe üye yapıldı, ama paralarını ödemiyorlar, bu paraları başkaları ödüyor! Ben de dün Aziz Yıldırım'ın söylediğini söylüyorum zaten. Bu etik değil, anti demokratik. Mehmet Ali Erbil, geçen gün Kıbrıs'ta '2000'den beri kulübe aidat ödemiyordum, oy kullanamam zannediyordum ama biri benim yerime aidatımı ödemiş' dedi. Sonra da 'Ben de oyumu Ali Koç'a vereceğim' demiş. Belki espri olsun diye demiştir tabii bilmiyorum.
2015'te seçimlere 1 hafta kala Aziz Yıldırım hiçbir şey yaşanmamış gibi beni yönetime çağırdı, gelemeyeceğimi söyledim''
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