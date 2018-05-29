Ali Koç: Sportif direktörü salı günü açıklayacağım

3 Temmuz sürecindeki kenetlenme ile dünyaya örnek olduk. 3 Temmuz sürecindeki birliktelik bugün ciddi bir erozyona uğradı. 3 Temmuz'da büyük bir darbe yedik ama bugün geldiğimiz noktada, bu tabloya kötü bir yönetim şekli sebep oldu. Türk spor tarihinde görülmemiş bir maddi katkıyı kulübümüze yapacağız. Göreve gelirsek, karşılıksız vereceğimiz hibeyle taraftarımızın bugünkü inancı daha da artacak. Ekonomik sorunları 2 dönemde yani 6 yılda çözebiliriz. Başkanımız 400 milyon euro borç olduğunu söylüyor. Bugünkü kurdan çarpın 400 milyonu. Bu, onun söylediği rakam, altında bir şey var mı bilmiyorum.