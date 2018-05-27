Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a: Çıkalım televizyona...

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, neden Fenerbahçe'ye başkan olmak istediğini açıklarken, spor dünyasında bir nefret ortamının oluştuğunu ifade etti. Passolig'e de karşı olduğunu söyleyen Koç'un açıklamaları şöyle; Bu süreçte bana destek olan aileme çok teşekkür ediyorum. Ben tutkumun peşinden koşarım. Çocukluğumdan bu yana başkanlık hayalim var. Allah utandırmasın dedik ve buralara kadar geldik.Gittiğim yerlere diğer takım taraftarları da bana destek oluyor, bu büyük bir gurur. Ben başka bir camiaya hiç saygısızlık yapmadım. Bir felsefem var; kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapmayacaksın. Fenerbahçe çok daha iyi yönetilmeyi hak ediyor. Ben de bu yüzden başkan olmak istedim. Futbolda bazı değerler erozyona uğradı. Nefret ortamı var Spor genel olarak bakıldığında ülkelerin marka değeri için de önemli. Mesela İngiltere, olimpiyatlara ev sahipliği yapmayı garantiledi. 10 yıllık doğru planlamayla organizasyonun üstesinden geldi. Son 10-15 yılda nefret ortamı var. Kulüpler arasındaki şiddet ortamı sona ermeli. Geçen gün okuldan gelen kızım 'Baba biz Galatasaray'dan nefret mi ediyoruz?' diye sordu. Biz küçükken böyle bir şey yoktu. Saha içinde kora kor bir rekabet, saha dışında da yapıcı bir rekabet olmalı. Türk futbolunu hak ettiği yere getirmek için kulüpler ve federasyon olarak ortak bir çalışma içinde olmalıyız. Bu değişimde Fenerbahçe lokomotif olabilir.

Passolig'i desteklemiyorum Ben şahsen Passolig'e karşıyım. Zararı yok ama desteklemiyorum. İnsanlar Passolig'le uğraşmak istemiyor. Devretmesi, yüklemesi zor değil ancak uğraşmıyorlar. Şart mı? Bence değil ama devam edecekse sorun değil. Fenerbahçe iyi yönetilmiyor Fenerbahçe iyi yönetilmiyor. Günü kurtarma zihniyetiyle yönetiliyor. Mesela kontrat yenilenecek, 6 ay var 'şampiyon olmazsanız yenilemem' diyorsunuz olmayınca da yenilemiyorsunuz. Bu böyle olmaz. Fenerbahçe şeffaf değil. Biz hep konsolide rapor yapmıyorsunuz diyorduk şimdi bir konsolide rapor hazırladılar. Kulüp borca batık Geçen yıl Ernst&Young’jn raporuna göre Fenerbahçe borca batık gözüküyor. Verilen raporlarda Fenerbahçe'nin tam borcu 'bana göre' tam olarak bilinmiyor. Fenerbahçe'de mali tablo şeffaf değil. Basketbol salonu rehinde, bir sürü gelir temlik edilmiş. Kulübe gelen gelirler kulübün kasasına girmiyor ki... Direkt olarak temlik, hisseler rehinli. Fenerbahçe'nin mali geleceği ipotek altına almış. Bence Fenerbahçe finansal açıdan iyi yönetilmiyor. Ben bu işi tek başıma hallederim demiyorum. Bu sorunları çözebilecek akla, mantığa ve vizyona sahip olduğumu söylüyorum. Tek başına yapamam. Yönetime gelirsek her şeyi baştan kuracağız. Ben hayal vaat etmiyorum.

UEFA'nın radarındayız Fenerbahçe, kredilerle, temlik edilen gelirlerle, kırdırılan alacaklarla gidebileceği yere kadar gitti. Bundan sonra gidebileceği yer yok. Hisseleri rehinde, basketbol salonu rehinde, kulüp UEFA radarında. Fenerbahçe'nin gelirleri düşüyor, giderleri artıyor. Gelirleri arttırmamız lazım. Gelirleri arttırma kısmında ben ve arkadaşlarımın direk etkili olacağı alanlar var. Fenerbahçe'nin başındaki kişi tutarlı olmalı. Benim Fenerbahçe'ye vereceğim karşılıksız bir meblağ var. Şirketlerim her alanda Fenerbahçe'ye sponsor olacak. Fenerbahçe'nin sponsor gelirlerini maksimum seviyeye çıkartabileceğimi taahhüt edebilirim.Kulüp bir sermaye grubunun altına girmeyecek. UEFA ile görüşerek sorunları aşacağız. Açalım defterleri Başkan’a dedim ki çıkalım bir tv programına 3 Temmuz’dan bu yana kim ne yapmış ortaya serelim. Açalım defterleri diyorum cevap alamıyorum. Ama hakkımda bir sürü iddiaya devam ediliyor. Hiçbir tesisimizi kullanamıyoruz. FB TV, radyo, internette beni göremiyorsunuz. Haberimiz bile yapılmıyor. Üye bilgilerine ulaşmamız sıkıntılı. Aziz Yıldırım ve yönetimi bizden bilgi saklıyor. Seçilirsek bir daha adaletsizlik yaşanmayacak. Bir arkadaşınıza hediye olması için bile kulübe üye yapabilirsiniz. Fakat Fenerbahçeli olmayan kişiler kulübe üye yapıldı. Yanlış biliyor, yanlış söylüyor olabilirim ama asla terbiyesizlik, saygısızlık yok.

FETÖ suçlaması... Ben FETÖ konusuna girmeyi hiç istemiyordum ancak Bodrum'da girmek zorunda kaldım. 101 gerçek kişi BİMER'e benim hakkımda FETÖ'cü olduğum yönünde, 3 Temmuz 2011'i benim yönettiğimi yazmış. Deli saçması diye hiç üzerinde durmadım. Sonra bazı insanlar bana geldi başkanımızın kapalı kapılar ardında bu yönde konuşmalar yaptığını söyledi ben de bunu ciddiye almaya başladım. Başkanımız çıkıp 'Ali bizim Ali'mizdir! 3 Temmuz'da Ali dik durdu' diyip beni korumalıydı, yapmadı. Ben size kırgınım. Beni ve ailemi terör örgütü mensubu olarak gösterip itham edemezsiniz. 'Belediye encümeni bile olmam'



Ben milli duyguları güçlü bir insanım. Gençlerin bize karşı çok büyük ilgisi var. Gençler samimidir. Şunu söyleyeyim benim siyasetle Allah korusun işim olmaz. Belediye encümeni bile olmam. Başkan çıkarıyor bunları. Fenerbahçe’yi kullanarak siyasete girecek diyorlar. Hatta transatlantik bir proje bu diyorlar. Bilmiyorum Ankara’yı mı etkilemeye çalışıyorlar. 'Aykut Kocaman bir hocadan fazlası'