Ali Koç'tan Ersun Yanal açıklaması: Ultimatom ya da kızma söz konusu deği

Dün Samandıra'da Ersun Yanal'la yaptığı toplantı sorulan Ali Koç, "Sezon iyi gitmiyor. Biliyoruz hepimiz. Hatta en mahçup olduklarım da bu çocuklar. İnşallah onların istekleri gelecek sezon yerine gelecek" dedi.

Takımın bu sezon zaten kötü bir gidişat içinde olduğunu ancak Alanyaspor maçı gibi bir maçı hiç görmediğini belirten Koç şunları söyledi:

"Samandıra'ya ben hep gidiyorum. Bu özel bir durum değil. Yenildiğimiz için gitmedim ama 7 yaşımdan beri maça gidiyorum. Alanya maçındaki futbolu hayatımda ilk kez gördüm. Arkadaşların moralini düzeltmek ve sorunlarına çözüm aramak için gittim. Bu şekilde gidersek tarihe kötü bir anı bırakacaklarını belirttim. Gerekli ortamı sağlamaya, hocamızla dertleşmeye gittim. Bir ultimatom verme, hocaya kızma söz konusu olmadı."

