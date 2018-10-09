Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili Koç'un yakın çevresine "Ersun Yanal'ı getirmeyeceğim" dediği ifade edildi. Yönetimdeki birçok isim Yanal ismine ilk günden itibaren karşı çıkıyordu. Aykut Kocaman'ı da düşünmeyen başkan Koç, yabancı hoca arayışlarını hızlandırdı.
Bu arada Kocaman'ın da Başkan Ali Koç'a tepkili olduğu bildirildi. Daha önce kulübün ihtiyacı olduğunda göreve gelmeye hazır olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, Cocu ile birlikte çalışan yardımcılarının imalı şekilde görevlerine son verilmesinden rahatsızlık duydu. Kocaman'ın hem Başkan Koç hem yönetime bu konuda sinirlendiği öğrenildi.
Yönetim memnun!
Fenerbahçe yönetimi, Medipol Başakşehir karşındaki oyundan memnun kaldı. Teknik direktör Cocu için son şans olan bu mücadeleden üç puan çıkmasa da takımın oyunu, Hollandallı teknik adama nefes aldırdı. Teknik adam arayışlarında hala B Planı oluşturmaya çalışan yönetimin milli takım arasında nihai kararını vereceği belirtildi. (MİLLİYET)
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