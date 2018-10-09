SPOR

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.10.2018 07:41 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un üzerindeki Ersun Yanal baskısı her geçen gün artıyor. Ancak başkanın Yanal'ı getirmek gibi bir düşüncesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili Koç'un yakın çevresine "Ersun Yanal'ı getirmeyeceğim" dediği ifade edildi. Yönetimdeki birçok isim Yanal ismine ilk günden itibaren karşı çıkıyordu. Aykut Kocaman'ı da düşünmeyen başkan Koç, yabancı hoca arayışlarını hızlandırdı.

Bu arada Kocaman'ın da Başkan Ali Koç'a tepkili olduğu bildirildi. Daha önce kulübün ihtiyacı olduğunda göreve gelmeye hazır olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, Cocu ile birlikte çalışan yardımcılarının imalı şekilde görevlerine son verilmesinden rahatsızlık duydu. Kocaman'ın hem Başkan Koç hem yönetime bu konuda sinirlendiği öğrenildi.

Yönetim memnun!

Fenerbahçe yönetimi, Medipol Başakşehir karşındaki oyundan memnun kaldı. Teknik direktör Cocu için son şans olan bu mücadeleden üç puan çıkmasa da takımın oyunu, Hollandallı teknik adama nefes aldırdı. Teknik adam arayışlarında hala B Planı oluşturmaya çalışan yönetimin milli takım arasında nihai kararını vereceği belirtildi. (MİLLİYET)

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Valbuena'nın Başakşehir maçındaki gülen görüntüsü Fenerbahçe taraftarının tepkisini çektiValbuena'nın Başakşehir maçındaki gülen görüntüsü Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti
Tedavisini tamamlayan Tolga Ciğerci Fenerbahçe'ye geri döndüTedavisini tamamlayan Tolga Ciğerci Fenerbahçe'ye geri döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe ersun yanal ali koç

En Çok Okunan Haberler

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Cumhurbaşkanlığı politikalar kurullarına yönelik atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı politikalar kurullarına yönelik atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

Yusuf Namoğlu: Mete Kalkavan, sağlıklı iletişim kuramadığı için o tepkiyi verdi!

Yusuf Namoğlu: Mete Kalkavan, sağlıklı iletişim kuramadığı için o tepkiyi verdi!

Aykut Kocaman'a İran'ın Traktör Sazi takımı teklif yaptı!

Aykut Kocaman'a İran'ın Traktör Sazi takımı teklif yaptı!

Ümit Özat: Ersun Yanal Trabzonspor'a gidiyorsa Fenerbahçe için kulübümüz demeyecek!

Ümit Özat: Ersun Yanal Trabzonspor'a gidiyorsa Fenerbahçe için kulübümüz demeyecek!

Irina Shayk'ın başı, Ronaldo yüzünden belada!

Irina Shayk'ın başı, Ronaldo yüzünden belada!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Valbuena'nın Başakşehir maçındaki gülen görüntüsü Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti

Valbuena'nın Başakşehir maçındaki gülen görüntüsü Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti

Tedavisini tamamlayan Tolga Ciğerci Fenerbahçe'ye geri döndü

Tedavisini tamamlayan Tolga Ciğerci Fenerbahçe'ye geri döndü

Sinan Engin: Aatif, Benzia ve Slimani üçlüsü, Nabil Dirar'ı oynatmak için Cocu'ya baskı yapıyorlar

Sinan Engin: Aatif, Benzia ve Slimani üçlüsü, Nabil Dirar'ı oynatmak için Cocu'ya baskı yapıyorlar

Fenerbahçe için Sparta Prag’dan Nicoale Stanciu iddiası

Fenerbahçe için Sparta Prag’dan Nicoale Stanciu iddiası

Fenerbahçe'de Cocu dönemi sona eriyor

Fenerbahçe'de Cocu dönemi sona eriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.