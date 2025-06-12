SPOR

95
84
64
62
54
53
51
50
49
47
46
45
45
45
44
37
35
26
2
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Ali Koç'tan Fenerbahçe'deki görevinden istifa eden Acun Ilıcalı için mesaj!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını açıklayan Acun Ilıcalı için bir mesaj yayınladı. Koç mesajındaAcun Ilıcalı'ya teşekkür etti. İşte Ali Koç'un veda mesajı...

Ali Koç'tan Fenerbahçe'deki görevinden istifa eden Acun Ilıcalı için mesaj!
Berker İşleyen

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulundan istifa eden As Başkan Acun Ilıcalı için veda mesajı yayımladı. Koç, "Fenerbahçe Ailesi olarak, her zaman yanımızda olacağına olan inancımızla, Fenerbahçemizin başarılarını hep birlikte kutlamaya devam edeceğiz. Her daim yolun açık, şansın bol olsun." dedi.

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "2024-25 dönemi Yönetim Kurulu Üyemiz, Asbaşkanımız Sayın Acun Ilıcalı Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır" denildi.

Ali Koç'un Fenerbahçe sosyal medya hesabından paylaşılan mesajı şu şekilde:

acun-ilicali-canli-yayinda-acikladi-eger-ali-koc-istifa-ederse

"Teşekkürler sevgili dostum Acun Ilıcalı,

Fenerbahçe’mize olan sevdanı, futbol takımımıza ve kulübümüze verdiğin kıymetli katkılarla her zaman gösterdin. Görev süren boyunca kulübümüzün başarısı için büyük bir özveriyle mücadele ettin.

Yönetimimizde üstlendiğin sorumluluk ve emeklerin için sana teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.

Fenerbahçe Ailesi olarak, her zaman yanımızda olacağına olan inancımızla, Fenerbahçemizin başarılarını hep birlikte kutlamaya devam edeceğiz.

Her daim yolun açık, şansın bol olsun."

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çok sürpriz karar! Emre Mor geri dönüyor...Çok sürpriz karar! Emre Mor geri dönüyor...
Cengiz Ünder ne olduğunu anlamadı! Sözleşmesi bile bitmemişti, apar topar gönderildiCengiz Ünder ne olduğunu anlamadı! Sözleşmesi bile bitmemişti, apar topar gönderildi
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Acun Ilıcalı son dakika fenerbahçe veda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabineyle ilgili yeni kulis! Bu kez köklü değişiklik geliyor

Kabineyle ilgili yeni kulis! Bu kez köklü değişiklik geliyor

Mezarlık skandalı! Yakınlarının yanına gittiler, gördükleriyle dünyaları başına yıkıldı

Mezarlık skandalı! Yakınlarının yanına gittiler, gördükleriyle dünyaları başına yıkıldı

Sane resmen G.Saray'da! F.Bahçe de istemişti, Sarı-Kırmızılılar'ı seçme nedenini açıkladı

Sane resmen G.Saray'da! F.Bahçe de istemişti, Sarı-Kırmızılılar'ı seçme nedenini açıkladı

Cengiz Ünder ne olduğunu anlamadı! Sözleşmesi bile bitmemişti, apar topar gönderildi

Cengiz Ünder ne olduğunu anlamadı! Sözleşmesi bile bitmemişti, apar topar gönderildi

Ali Koç'tan Acun Ilıcalı'ya mesaj!

Ali Koç'tan Acun Ilıcalı'ya mesaj!

Galatasaray Muslera'nın yerini o isimle dolduracak

Galatasaray Muslera'nın yerini o isimle dolduracak

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.