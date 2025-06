Ali Koç'tan Fenerbahçe'deki görevinden istifa eden Acun Ilıcalı için mesaj!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulundan istifa eden As Başkan Acun Ilıcalı için veda mesajı yayımladı. Koç, "Fenerbahçe Ailesi olarak, her zaman yanımızda olacağına olan inancımızla, Fenerbahçemizin başarılarını hep birlikte kutlamaya devam edeceğiz. Her daim yolun açık, şansın bol olsun." dedi.

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "2024-25 dönemi Yönetim Kurulu Üyemiz, Asbaşkanımız Sayın Acun Ilıcalı Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır" denildi.

Ali Koç'un Fenerbahçe sosyal medya hesabından paylaşılan mesajı şu şekilde:

"Teşekkürler sevgili dostum Acun Ilıcalı,

Fenerbahçe’mize olan sevdanı, futbol takımımıza ve kulübümüze verdiğin kıymetli katkılarla her zaman gösterdin. Görev süren boyunca kulübümüzün başarısı için büyük bir özveriyle mücadele ettin.

Yönetimimizde üstlendiğin sorumluluk ve emeklerin için sana teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.

Fenerbahçe Ailesi olarak, her zaman yanımızda olacağına olan inancımızla, Fenerbahçemizin başarılarını hep birlikte kutlamaya devam edeceğiz.

Her daim yolun açık, şansın bol olsun."