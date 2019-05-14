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Ali Koç'tan Fikret Orman'a gönderme: 'Bize dokundurmadan geçemedi ama...'

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.05.2019 08:18 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, WinWin kampanyasının ikinci gününde çarpıcı açıklamalar yaptı. Tüm kulüplerin bu tarz kampanyalar yapması gerektiğini söyleyen Ali Koç, yeniden Beşiktaş başkanlığına seçilen Fikret Orman'a göndermede bulundu.

Ali Koç'tan Fikret Orman'a gönderme: 'Bize dokundurmadan geçemedi ama...'

Fenerbahçe WinWin programının ikinci gününde başkan Ali Koç, kampanya hakkında genel bir değerlendirme yaptı ve Fikret Orman'a göndermede bulundu.

Ali Koç sözlerine "Keşke tüm kulüpler bunu yapsa. Çok tatlı bir rekabet olur. Sahada rekabet var ama yapıcı rekabeti bilmiyoruz. Böyle bir rekabette rakamlar eminim ki, daha yüksek olur. Tabi yine Fenerbahçe'nin önde olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'de çok farklı bir kültür var" şeklinde başladı

FİKRET ORMAN'A YANIT

Fikret Orman'ın 'Birileri gibi taraftarlarımızı rahatsız etmiyoruz' sözleriyle Fener Ol'a gönderme yapmasına yanıt veren Ali Koç, "Fikret Orman'ın başkanlığını tebrik ederim. Bize dokundurmadan geçemedi ama sağlık olsun. Onlar da daha önce denedi. Biz ilk defa deniyoruz ve sonuçlar ortada" dedi.

Ayrıca Fenerbahçe-Akhisarspor maçı sonra Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy da Fikret Orman'a yanıt vermişti.

Semih Özsoy, "Fenerbahçe zor günlerde hücumda çabuk çoğalır. Zor günlerde kenetlenmesini çok iyi biliriz. Bunu geçmişte çok gösterdik. Yardım kampanyası, onların görüş açısı. Biz ilk gün 'Herkesin çorbada tuzu olacak' diye söyledik. Bu kampanyalar güven ister. Başkana bağlılık, camiada bütünlük ister. Yapıp da beceremeyenler çok. Bizim gibi beklenenden çok daha iyi olan bir camia yoktur. Belki ona bir atıfta bulunmuştur." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe ali koç fikret orman

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