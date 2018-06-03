Ali Koç'tan flaş Aziz Yıldırım açıklaması

Fenerbahçe'de tarihi seçim günü tüm heyecanıyla sürüyor. Saat 10.00'da kapıların açılmasıyla birlikte Sarı Lacivertli kongre üyeleri adeta sandık alanına akın etti. Bu sırada alanda bulunan Ali Koç'un da üyelerle bir araya geldiği ve hatıra fotoğrafı çektirdiği görüldü.
Basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan Koç, "Büyük bir sevgi var, büyük bir teveccüh var, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bugün bir hayal gerçekleşmek üzere. İnşallah Fenerbahçe için en hayırlısı olacak." ifadelerini kullandı. Koç kendisine sorulan "Aziz Yıldırım'a kızgın mısınız?" sorusuna "Aziz Yıldırım'a neden kızayım, o benim başkanım" şeklinde yanıt verdi.
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