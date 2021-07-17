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Ali Koç'tan flaş Ghezzal cevabı!

17.07.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş ve Galatasaray'ın yarış içinde olduğu için Rachid Ghezzal için menajer aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif sunuldu.

Ali Koç'tan flaş Ghezzal cevabı!

Rachid Ghezzal'ın menajerinin Beşiktaş'a tanıdığı süre doldu. Yönetim, ödeme koşullarında Leicester City ile anlaşamadı. Cezayirli futbolcu için istenen maaş an itibariyle 3 milyon Euro. Beşiktaş, son teklifi 2.5 milyon Euro da artış yapmama kararı aldı. Galatasaray'ın önerisinin ise 2.8 milyon Euro olduğu iddia edildi.

FENERBAHÇE'YE TEKLİF GÖTÜRDÜ

Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündeminde olan Ghezzal'ın menajeri Fenerbahçe'yi de yarışın içine çekmek istedi. Aracılar vasıtasıyla teklif götürülen Başkan Ali Koç, "Ben bu fiyat artırma yarışının içinde olmam" diyerek öneriyi reddetti.

Rachid Ghezzal'e şu ana kadar en iyi teklif Suudi Arabistan'dan geldi. Al Nassr Kulübü 4 milyon Euro maaş önerisi sunarken Cezayirli futbolcu, Avrupa'da kalma isteğinden dolayı bu teklifi geri çevirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Rachid Ghezzal
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