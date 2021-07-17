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Florentino Perez’in Mesut Özil’in eski ilişkisine dair şok ses kayıtları ortaya çıktı!

17.07.2021 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in geçmişte yaptığı bazı konuşmaların ses kayıtları bomba etkisi yaratırken, Marca Gazetesi'nde yeni yayınlanan kayıtta Mesut Özil ile ilgili çarpıcı sözler bulunuyor.

Florentino Perez’in Mesut Özil’in eski ilişkisine dair şok ses kayıtları ortaya çıktı!

İspanya medyası, Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in kaos yaratan ses kayıtlarına bir yenisini ekledi. Geçmişte futbolcu ve teknik direktörlere dair yaptığı konuşmaları kayıt altına alınan Perez’in, o dönem Real Madrid’de oynayan Fenerbahçeli Mesut Özil için de şoke eden sözler sarf ettiği ortaya çıktı.

Son birkaç gündür düzenli olarak 2006 ve 2012’den dosyalar sızdırılırken, Perez’in Cristiano Ronaldo, Iker Casillas, Raul ve Figo gibi yıldızlar hakkında yaptığı konuşmalar kamuoyunda bomba etkisi yarattı. 74 yaşındaki Perez’in şimdi de Mesut Özil ve o dönemki aşk hayatı hakkında yaptığı konuşmalar meydana çıktı.

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MESUT ÖZİL’İN İLİŞKİSİNE DAİR İĞRENÇ SÖZLER

Perez, Özil’in 2010 yılında Madrid’e taşındığında kız arkadaşından ayrılması ve Milano’dan bir modelle tanışması hakkında konuşuyor.

“Özil 21 yaşında bir kız arkadaşıyla geldi ama kısa sürede Madrid’i keşfetti ve yaşam tarzını değiştirdi. Kız arkadaşına gitmesini söyledi ve onun yerine bir model getirdi. Onunla ilişki yaşamak için özel jetini kullanıp geri dönüyordu. Özil, Milano’dan bir İtalyan modele aşık oldu. Mourinho, Özil’e kız arkadaşının tüm Inter ve Milan futbolcularının yanı sıra her iki takımın teknik kadrosuyla ilişki yaşadığını söyledi (gülüşmeler).”

AIDA YESPICA YALANLAMIŞTI

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Adı geçen modelin 39 yaşındaki Aida Yespica olduğu öğrenilirken, Yespica 2011’de Bild’e yaptığı açıklamada Mesut Özil ile ilişkisi olduğu iddialarını yalanlamıştı.

“Birbirimizi ortak arkadaşlarımız aracılığıyla tanıyoruz. Mesut çekici bir adam ama sevgilim değil. Phillipp Plein’la birlikteyim.”

Geçen sezon ara transferde Fenerbahçe’ye transfer olan Özil, 2010-2013 arasında Real Madrid’de forma giydi ve 19 gol attı.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
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