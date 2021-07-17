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FIFA, futbolu değiştiriyor! Devrim gibi 5 yenilik

17.07.2021 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yıllarda futbol oyun kurallarında yapılan birçok değişikliğin ardından FIFA, oyunu kökten değiştirebilecek yeniliklere hazırlanıyor. Bu yeni kuralların arasında en çok dikkat çeken ise taç atışlarının ayakla kullanılması oldu. İşte yapılması planlanan 5 değişiklik...

FIFA, futbolu değiştiriyor! Devrim gibi 5 yenilik

Futbolda devrim niteliğinde yeni kurallar değerlendiriliyor. FIFA'nın testlere başladığı 5 kural sosyal medyada gündem olmayı başardı. Özellikle taç atışlarının ayakla kullanılması kuralı çok tartışıldı..

30'AR DAKİKALIK DEVRELER

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FIFA'nın 45 dakikalık devreleri 30'ar dakikaya düşürme planı yeniliklerdenen çok dikkat çekenlerden. Z Kuşağı'nın uzun maçlar izlemek istememesi nedeniyle son dönemde dillendirilen maçları kısaltma fikrinin, 30'ar dakikalık 2 devreyle 60 dakika olarak hayata geçirilmesi planlanıyor.

TOP DURUNCA SÜRE DURACAK

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Maçlar 60 dakikaya indirilirken, basketbol ve futsal gibi sporlarda da uygulanan, topun durması durumunda sürenin de durması planı hayata geçirilecek. Bununla birlikte oyunun daha hızlanması planlanıyor.

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SINIRSIZ OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

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Koronavirüs ile birlikte 3'ten 5'e çıkarılan oyuncu değişikliği, basketboldaki gibi sınırsız duruma getirilecek. Teknik direktörlerin yapacağı hamlelerle oyuna daha çok katkı sağlamasının hedeflendiği değişiklikle, birçok farklı oyuncunun da süre almasının sağlanacağı belirtiliyor.

TAÇLAR AYAKLA KULLANILACAK

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Futbolda oyuncuların topu elle oyuna soktuğu taç atışlarının da artık ayakla yapılması gündemde. Böylece taçların da daha tehlikeli pozisyonlar yaratmak için kullanılabileceği ve rakiplerin de topu taca atmaktan çekinebileceği belirtiliyor.

SARI KART, 5 DAKİKA

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Bir diğer köklü değişiklik ise sarı kartlarda gerçekleşebilir. Buz Hokeyi'ndeki "geçici ceza" futbola da geliyor. Sarı kart gören oyuncu, 5 dakika oyun dışında kaldıktan sonra oyuna geri dönecek.

FIFA TESTLERE BAŞLADI

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Yapılması planlanan değşiklikler, genç takım kategorilerindeki turnuvalarda denenmeye başladı. FIFA'nın bu değişiklikleri fazla zaman geçmeden hayata geçirmek istediği kaydediliyor.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bu uygulamalar gelirse eğer statlar da kalksın böyle futbol en güzel sokak aralarında güzel
İyice içine edün emi
Futbolumuza dokunma

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