Ali Koç'tan Giuliano için net mesaj: Galatasaray'a gitme bize gel

Sezonun transfer şampiyonu olan Fenerbahçe, eski oyuncusu Giuliano'nun transferine adım adım yaklaşırken, ilginç ve önemli bir detay ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin, Brezilyalı oyuncu için Galatasaray devreye girince hamle yaptığı öğrenildi.

SOSA ALININCA VAZGEÇİLMİŞTİ

Aslında Fenerbahçe, listesinde olan Giuliano'dan Sosa transferinin ardından vazgeçmişti. Galatasaray'ın ilgisi ortaya çıkınca Başkan Koç kurmaylarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

"G.SARAY'A GİDECEĞİNE BİZE GELSİN"

Ali Koç, "Galatasaray'a gitmesin bize gelsin. Kadromuzda olsun" dedi. Alınan karar teknik patron Erol Bulut'a sunuldu. Bulut da Giuliano transferine onay verince yönetim hemen temasa geçti.

