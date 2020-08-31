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Ali Koç'tan Giuliano için net mesaj: Galatasaray'a gitme bize gel

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 31.08.2020 21:28 | Son Güncelleme

Sezonun transfer şampiyonu olan Fenerbahçe, eski oyuncusu Giuliano'nun transferine adım adım yaklaştı. Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncu için Galatasaray devreye girince hamle yaptığı ortaya çıktı.

Ali Koç'tan Giuliano için net mesaj: Galatasaray'a gitme bize gel

Sezonun transfer şampiyonu olan Fenerbahçe, eski oyuncusu Giuliano'nun transferine adım adım yaklaşırken, ilginç ve önemli bir detay ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin, Brezilyalı oyuncu için Galatasaray devreye girince hamle yaptığı öğrenildi.

SOSA ALININCA VAZGEÇİLMİŞTİ

Aslında Fenerbahçe, listesinde olan Giuliano'dan Sosa transferinin ardından vazgeçmişti. Galatasaray'ın ilgisi ortaya çıkınca Başkan Koç kurmaylarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

"G.SARAY'A GİDECEĞİNE BİZE GELSİN"

Ali Koç, "Galatasaray'a gitmesin bize gelsin. Kadromuzda olsun" dedi. Alınan karar teknik patron Erol Bulut'a sunuldu. Bulut da Giuliano transferine onay verince yönetim hemen temasa geçti.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Neeeeeeypuuuhahahhahhahhaaaaaaaa Ah Toy Ali Ahhhhh! Rahmetli Abin Sağlam Galatasaraylıydı Baban Beşiktaşlı Sen devam et bu yolda ama şunu unutma;Senin gibi değerli bir ailenin tekne kazıntısı,hepimiz için önemli,bir evladı adına isterdim ki Fenerbahçe'nin ufkunu aç,ideallerinde Galatasaray'ı hedef yapmadan devrim yap!ama sen yine yenilmeye,yine damdan üyelerinin üstüne atlamaya müstehaksın Ah Ali Koç Ahhhh! Sen yine bildiğin yolda devam et...
senin gibi cahil insanları var demek hala.
boş çekişme.sonucta Avrupa'da başarı olmadığı sürece .bunlar boş iş
Böyle saçma transfer haberi mi olur . ihtiyaç varsa yaparsın yoksa paranız mı çok dağıtıyorsunuz
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