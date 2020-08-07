Ali Koç'tan harcama limiti ve transfer açıklamaları

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Üniversitesi'nde açıklamalar yaptı. İşte Ali Koç'un gündem yaratan açıklamalarının tamamı... "TÜRK FUTBOLU BATAK DURUMDA!" Söyleyeceğim çok şey var. Bir kısmını şimdi, bir kısmını ileride söyleyeceğim. İçinde bulunduğumuz durum Fenerbahçe ve diğer kulüpler adına sürdürülebilir değil. Türk futbolu birkaç kulüp dışında bitmiş! Büyük kulüpler sıkıntıda. "Deniz bitti" tarifini hak eden bir durumdayız. 2018 Ocak ayındaki ilk toplantımda dile getirdiğimde bir iki kişi bunu söylüyordu ama artık herkes söylüyor. "11 YAŞINDAKİ ÇOCUK ANLIYOR, BAZILARI ANLAMIYOR" UEFA'nın FFP kuralları Türkiye'de netice verdi. Kendi yerel FFP'mizi geliştirdik. Amaç kulüplerin rekabet etmesi ve finansal olarak sağlıklı duruma gelmeleri. Kulüpler bir senede bu hale gelmedi. Sağlıklı mali yapıya kavuşmak da bir senede olmaz. Bunu 11 yaşındaki çocuğa anlatıyorsunuz, harcıyor ama bazıları anlamıyor. "18 MİLYON EUROYA İNMEZ" 92 milyon euroluk maaş bütçemizi 64 milyon euroya indirdi. Yeni borç almadık, 40 milyon euro banka borcu indirmişiz. Kulübün gelirinin %80'i de bankalara giderken, bu yönetim, bu gemiyi bir yere kadar yüzdürmüş. 64 milyon eurodan bir sezonda 18 milyon euroya düşmemiz bekleniyor. Bu gerçekçi değil, bu mümkün değil. Kafası çalışan herkes bunu görür. Böyle bir beklenti içerisinde olunması, bizlerde farklı düşünceler oluşturuyor.

"BU SİSTEM SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL" Bir kuruş borcu olmayan kulüpler var, onların da bütçeleri doğru değil. Borcu olmayanı da cezalandırıyorlar. Bu sistem sürdürülebilir değil. Mart ayından beri 9 maddelik bir öneriler paketi var. Bir kulüp son dönemde soğuk bakıyor. Ne hikmetse, dikkate alınmıyor. TFF yine 'Geçen seneki sistemi uygulayacağım' diyor. Pandemi oldu, zaten sıkıntıdaydık, daha da sıkıntılı hale geldik. Tribün gelirleri belli değil, yayıncı kuruluşun ne vereceği belli değil. Hal böyleyken, yine aynı sistemi uygulamak gerçek dışı. UEFA bile FFP kurallarını geri çekti. "İKİ SENE SONRA DA SORUN OLUR" Fenerbahçe'yi sıkıntıya sokan ikinci konu var; yapılandırma! Yapılandırma yapmamış kulüplerin ana parası hesaptan çıkarılıyor. İki sene sonra yapılandırma yapan kulüpler, ana parayı ödemeye başlayınca, yine sorun çıkacak. 'O zaman ne yapacaksınız?' diyoruz, 'O zaman bakarız' diyorlar. Biz de isteriz yapılandırma ama bu şartlarla olmaz. Harcama limitleri çökecek. Kulüpler 10 yılda bu borçları öder, ancak kısa sürede ödeyemez. ALİ KOÇ'UN LOKANTA ÖRNEĞİ Sizin lokantanız var, borcunuz var. Yapılandırma yapıyorsunuz ve size deniyor ki 'Ama gıda malzemesi alamazsınız', o zaman nasıl olacak? Biz futbolcu alamazsak nasıl olacak? Bırakın futbolcu almayı, elinizdekileri de göndermeniz gerekiyor. O zaman deniyor ki, 'Borca kefil olun.' Biz neden kulübü bu hale getiren insanların borcuna kefil olalım? Umarım aklı selim bu süreçte galip gelir.

"TFF, DİĞERLERİNİ ARIYOR" Burada bir oyun oynanıyor. Oyunun parçaları kim, hedefleri kim ortaya çıkmaya başladı. Bu sadece Fenerbahçe'nin sorunu değil. 6-7 kulüp daha var, çok rahatsız. TFF açıklama yapıyor, onları arıyor ve soru soruyor. Tepki koyan kulüpleri sakinleştirmek için telefonlar ediliyor. Hallederiz, deniyor. Bizi arayan kimse yok! Sanki sadece bütçeyi eleştiren Fenerbahçe! "BU SİSTEM ÇÖKECEK" Yapamayacağımız duaya 'Amin' dememiz isteniyor. Fenerbahçe olarak 64'ten 18'e inemeyiz! orta yol bulunmak zorunda. Modelde sıkıntı olduğunu herkes kabul ediyor. Diğer kulüpler, iki sene sonra daha büyük yaygara kopartacak. Bu şey gibi, bir şirket vergisini ödemiyor ama 2-3 sene sonra vergi affı çıkarılıyor. "İŞ ARTIK BAŞKA YERE GİDER" 15 Ağustos'ta lig başlayacak diye fikir ortaya atıyorlar. Bu nasıl bir düşünce! Bunu da değiştirdiler. Medya algısıyla Fenerbahçe'yi yalnız bırakmaya çalışarak bu işi sürdüremezler. Devre arasındaki tutumumuz olmaz! Biz bir yere kadar geldik, artık desteğe ihtiyacımız var. 'Yakaladık bunları, sıkıştıralım' olacaksa, iş başka yere gider!

"TARAFTARLARA TEŞEKKÜRLER" Taraftarlara teşekkür ederiz. Kulüp, kılını kıpırdatmadan taraftarlara harekete geçti. Onlara bir kez daha teşekkür ederiz. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gösterdiler. Daha doğru bir sisteme er ya da geç geçmek zorundayız. "KOMBİNE SATTIRMIYORLAR!" Taraftarlarımız diyor 'Kombine çıkarın, alacağız.' Passolig'e talimat gitmiş, kombine sattırmıyorlar. İnsanlar maça gitmeyeceğini bilerek bilet ve kombine almak istiyor ama sattırmıyorlar. Formalara müthiş bir ilgi var, 'Keşke daha önce çıkarsaydınız' diyorlar. İş adamları destek olmak istiyor. Bir arkadaş aradı BMW 5,25'i var, satıp Fenerbahçe'ye bağışlamak istiyor. TERİM'İN 1905 TL'LİK MAAŞINA GÖNDERME Adam 200 milyonluk transfer geliri sağlıyor ama hesaba 3'te 1'ini yazıyor. Diğer gelirleri de banka borcu olarak gösteriyor. Bu sistem sürdürebilir bir sistem değil. Bu sistem hileye, hurdaya iter insanları. 1900 liralık sözleşmeler yapıldı, bu kez biz de yaparız. Geçmişte yapıldı, kimse sesini çıkarmadı. Biz yapınca olay olur. EMRE BELÖZOĞLU YANITI Emre Belözoğlu ile ilgili gerekli açıklamayı zamanı gelince yaparız, acele etmeyin. VEDAT MURIQI AÇIKLAMASI Vedat Muriqi için resmi bir teklif yok.