Ali Koç'tan maç sonrası zehir zemberek açıklama! "Tüm Türkiye Ferhat Gündoğdu'nun kim olduğunu görecek, intikam alacağız!"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulunarak mücadelenin hakemi hakkında flaş sözler söyledi. Koç, "Pazartesi gününden itibaren kim olursa artık gerekiyorsa sokağa dökülmek, gerekirse TFF'ye gitmek, gerekirse Beylerbeyi'ne gitmek... Bunun zamanı gelip, geçmiştir. Kendi menfaatlerimizi artık kendimi koruyacağız." dedi.

Emre Şen

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Alanyaspor maçı sonrası zehir zemberek açıklamalar geldi. Koç, "Belki VAR direktör yardımcısı da (Yaşar Kemal Uğurlu) hesaplaşıyor bizimle. Doğru bildiğimi, bedeli ne olursa olsun söyledim. Kumar oynayan bir hakem ya! Yakalanıyor bir şekilde. Savunması isteniyor, savunma vermeden emekliye ayırıyor. Otel faturası, uçak faturası nedir, hiçbir şey bilinmiyor. Bu kişiyi VAR direktör yardımcısı yapılıyor, VAR direktörü olmadığı için VAR direktörü sayılır. VAR direktörü olabilecekse niye hakemliği bıraktı. Bedeli buysa söylemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"CİHAN AYDIN BİR DAHA BU STADA GELEMEZ! BİNLERCE KİŞİ SAHAYA İNER!"

Ali Koç: "Cihan Aydın bir daha bu stada gelemez! Fenerbahçeliler stada sokmaz, binlerce kişi sahaya iner!"

"BÜTÜN ÜLKE GÖRECEK! BU İŞİN İNTİKAMI OLACAKTIR"

Ali Koç: "Bu hakemlerin ne olduğu, bu iki hakemin ne olduğu Fenerbahçeliler tarafından gayet iyi bilinir. Uzun süredir Sayın TFF Başkanı'na, MHK Başkanı'na kim olduğunu, neyi temsil ettiğini, hangi ideallere, ideolojilere bağlı olduğunu anlatmaya çalıştım. Benim kalbim bu vücutta attığı sürece, Sayın Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu, neyi temsil ettiğini öyle ya da böyle bütün ülke görecek. Bu iş böyle olmaz. Bu işin intikamı olacaktır!"

"BUNA PENALTI VERMEYENLER DE UMARIM UTANIR"

Mert Hakan Yandaş: "Başkanımız gerekli şeyleri söyledi. Bu işi yine sulandırmaya çalışacaklar! Başkan konuşmamamız gerektiğini söyledi. Gerçekten utanıyoruz! Camianın ve başkanın verdiği emeğe böyle yazık ettiğimiz için utanıyoruz ama rakip takım oyuncusu 'penaltı' diyor, buna penaltı vermeyenler de umarım utanır."

"OPERASYON YAPILDI!"

Ali Koç: "Yukarıda etraflıca konuyu değerlendirdik. Takım da değerlendirdi soyunma odasında. Pazar günü seçim var. Bu seçim öncesi yapılmış bir operasyondur. Pazartesi gününden itibaren kim olursa artık gerekiyorsa sokağa dökülmek, gerekirse TFF'ye gitmek, gerekirse Beylerbeyi'ne gitmek... Bunun zamanı gelip, geçmiştir. Kendi menfaatlerimizi artık kendimi koruyacağız."

"YÜZSÜZ BİRİ!"

Ali Koç: "Kimse bana dijital atamaydı hikayesi anlatmasın. TFF'deki herkes dijital atama olmadığını biliyor. Bile bile isteye isteye, buraya en son atanacak hakemi, eğitime Galatasaray nickname'iyle yüzsüz birini buraya atamaları sonrası bekliyorduk böyle bir şey, pazar günkü maçtan sonra."

"BUNU BURAYA YOLLAYAN BUNUN SORUMLUSUDUR"

Ali Koç: "Ne dedi Sayın TFF başkanı, VAR hakeminin hata yapmasını kabul edemem. Biraz bekledik, konu nasıl ele alınıyor diye. Bir pozisyonda iki penaltı olması enderdir. Böyle bir pozisyon yaşandı burada. Hangi otoriteye sorarsan sor, iki penaltı var diyor. Şaka gibi! Uzatmalar 2 dakika oynandı zaten. VAR'a gidecekmiş gibi dinledi ve maçı bitirdi. Bunu buraya yollayan bunun sorumlusudur."

"BÜTÜN ANKARA BU KİŞİYİ KONUŞUYOR"

Ali Koç: "Sayın Başkan, size sesleniyorum. VAR hakemi hata yapamaz dediniz. Tavrınızı bekliyoruz. Türk futbolunun selameti için MHK başkanınızın kim olduğunu, ne olduğunu lütfen ve lütfen kulak verin. Bütün Ankara bu kişiyi konuşuyor. Siz niye kulak vermiyorsunuz, niye araştırmıyorsunuz?

Zaten hakemlik kariyeri açısından MHK başkanlığı yapacak biri değil. Geçen sefer atadılar, arkasına birini koydular Ahmet Şahin diye, asıl oydu. Seçim öncesi bu hakemin buraya atanması seçimler öncesi bir müdahaledir."

"VAZİFE İÇİN GELDİ!"

Ali Koç: "Çok mu iyi oynadık, hayır. Beraberliği hak ettik mi, hayır. Penaltı kaçırdık, saçma sapan gol yedik. 3-0, 5-0, 4-1'ken olsa bir şey olmaz ama tamam. 2 pozisyon aynı anda penaltıyı VAR'ın çağırmaması, hakemin gördüğünü çalmaması olacak iş değil. Bu adamlar buraya bir vazife için geldi. Vazifelerini yerine getirdiler."

Ali Koç fenerbahçe
