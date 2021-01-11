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Ali Koç'tan Mesut Özil açıklaması!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.01.2021 18:55 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, BB Erzurumspor maçının ardından konuştu.

Ali Koç'tan Mesut Özil açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, BB Erzurumspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu ve transferle ilgili mesaj yolladı.

GALATASARAY MESAJI

Mesut Özil'den daha öncelikli konular var. UÇK'nın verdiği bir kararı öğrendik. Bu Türk futbolunda bir milattır. Transfer yaparken kurallar vardır. Yıllardır belli takımlar, bir takım bu konulara önem vermiyordu. Futbolcu ayartmanın bedeli vardır. Tahkim Kurulu'na sesleniyorum, gözümüz üstünüzde. Nasıl bir karar vereceksiniz, yumuşatacak mısınız, oyuncu oynasın diye haftaya mı bırakacaksınız... Bakalım ne karar vereceksiniz, bu futbolda bir suçtur ve üstüne gidilmelidir.

"MESUT ÖZİL DAHA YAKIN"

Mesut Özil hala bir rüya. Fenerbahçe'den bir tek kişi açıklama yapmamıştır. Mesut ile Arsenal'in arasında konular var. Geçmişe nazaran daha yakın olduğumuz bir mevzu. Biten bir şey yok. Bitebilir de bitmeyebilir de. Bitmiş gibi haberlerin çıkması bizim de elimizi zayıflatıyor. Hocamızın istediği transferler ortada. Sportif direktörümüzün bize verdiği liste var. Kulüp adı ve oyuncu adı veremem. İmzalar atılınca konuşuruz. İmzalara atılana kadar haberler çıkıyor ama biz sadece imzalar atıldıktan sonra konuşuruz. Hayırlısı neyse o olsun.

VISCA VE İRFAN CAN

Edin Visca ve İrfan Can Kahveci için bana gelen bir talep yok. Başakşehir, Visca ve İrfan Can'ı satmayı düşünürse ilgilenebiliriz. Ancak benim ekibimden gelen bir talep yok.

Erzurumspor maçının erken saatte oynanmasının kendi talepleri olmadığını belirten Ali Koç, "Maçla ilgili konuşmak istemiyorum. Konuşacağım başka şeyler var. Erzurum, Cumhuriyet tarihi için önemli bir şehir. Gazi Mustafa Kemal burada Cumhuriyet'le ilgili önemli işler yapmıştır. Erzurum'un her zaman Süper Lig'de olmasını istiyoruz. Saat kaçta olursa olsun burada oynarız. Maç saati ile ilgili bir talebimiz olmaz. Ocak ayının başında geldik, kazandık ve dönüyoruz. Maçla ilgili daha fazla şey konuşmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
helal sana adam adam
kendi işinle ve takımınla ilgilen yalı çocuğu yıllardır futbolcu ayartmak senin başında bulunduğun takımın meziyeti kendisi hep mağdur bi o kadar da büyük görmekten vazgeçin sizde yıllardır şampiyon olamayan Anadolu takımlarından farkınız yok...
Başkan o futbolu gördükten sonra ben de konuşamam
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