Ali Koç'tan olay yaratacak iddia! "En az iki şampiyonluğumuz çalındı!"

Fenerbahçe'de başkan ve başkan adayı Ali Koç, Anadolu Ajansı Spor Masası'na açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLUĞUMUZ ÇALINDI"

"Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaksanız da nasıl yapacaksınız? 7 senedir futbol açısından bakınca başarısızlık var, diğer tüm süreçlerde hem sportif hem sportif olmayan anlamlarda başarı var. Sessiz mücadele var. Avrupa'nın iflasa en yakın kulübünden bu noktaya gelmemiz en sessiz mücadele. Sağlam sağlıklı bir finansal güce ihtiyaç var. Bankalar Birliği'nden çıkacağız ama o da yetmeyecek. Fenerbahçe için verdiğimiz mücadeleyi üyeler biliyor. Niyetimizi biliyorlar. Biz karşılıksız duygularla hizmet verdik. 1 şampiyonluk olsaydı bambaşka şeyler konuşuyorduk. Bizim dönemimizde en az 2 şampiyonluk çalındı. 99 gol ve 99 puan..."

"DESTEK DEĞİL KÖSTEK GÖRDÜM"

"Kim seçilirse seçilsin onun etrafında toplanalım. Ben camiadaki belli kesimlerden destek değil köstek gördüm. Ben de bu koltuktan ayrıldıktan sonra kulübün gayrıresmi de olsa yanında olurum."

"JOSE MOURINHO İLE AYRILIRKEN ÇOK ZORLANDIM"

Ali Koç: "Mourinho ile yolları ayırırken çok zorlandım. Mourinho veya finansal yükümlülük, yerine ne gelecek, ne derler değil. Ailemin bir parçasıydı, bir hocadan fazlasıydı. Bizim ilişkimiz sadece futbol değildi. Ailevi bir ilişkimiz vardı. Fenerbahçe'nin DNA'sını, ofansif oyunu, üçüncü bölgede pres tarzı futbol yoktu. Bir sürü maçta ilk yarı panikledik, üzüldük. İkinci yarı geriden gelip kazandık. Niye yüreğimiz ağzımızda seyrediyoruz maçları? Biz bunları konuşmuştuk. Bir sürü başka şeyler de konuştuk. Bir nebze mutabık kalmıştık. İlk 5 resmi maçta gördüğümüz tablo, birebir geçen sezon oynanan futbolla paralellik arz ediyordu. Benfica'ya herkes elenebilir. Elenirken oynadığımız futbol şekli beni son derece rahatsız etti. Çok ciddi ve zor bir karardı. Tünelin sonunda şampiyonluk açısından fazla ışık göremediğimiz için bu kararı aldık."

DOMENICO TEDESCO

"Neden Tedesco? Futbol çok kompleks bir sektör. Biz bu sene şampiyonluk, Avrupa kupasında yarı final hedef belirledik. Belki Tüpraş Stadyumu'nda final de görürüz. Seçim yaparken bir sürü kriter koyduk. Hocanın 6 lisan konuşabilmesi çok çok önemli. İlk defa bu kadar yabancı süre alacak. Birden fazla oyun felsefesi, anlayışı. Esnek oyun anlayışına inandık. Hoca kim olursa olsun şikayet oluyordu, hep aynı şeyleri yapıyor, değişiklikleri aynı dakikada yapıyor, rakip 10 kişi oyunu değiştirmiyoruz falan. Taktiksel konularda deha demeyeyim ama çok alternatifleri olan hoca. İlk senesinde fark yaratan hocalara baktık. Bu hocaya bakarsanız ilk senesi farklı. İlk senesinde çok etki yapıyor. Çok gençleşiyor hoca yaşları, modern futbolda. Modern futbolu yansıtan profillerinden bir tanesi. Bireysel performansları geliştiriyor. Avrupa'da çeyrek final, yarı final. Yıldızlar var bu sene, Belçika yıldızlarla dolu. Sonra sunumlarda da etkiledi bize. İkinci toplantıda Trabzonspor maçının analizini anlattı bana. Daha para yok, menajerle görüşülmemiş. Camiamızdan tepki geleceğini bilmemize rağmen, basketbolda başarı sağlamış modele yakın bir model seçtik. Saras ve Derya... Saras gelirken 'Ne işi var, Barcelona'da yüzüne gözüne bulaştırdı' dediler. Derya'yı yerden yere vurdular. Devin ve Tedesco ile benzer bir modeli geliştirdik."

8 NUMARA TRANSFERİ

"8 numara için bir haftadır çalışıyoruz. Çok genç, 22-23 yaşlarında müthiş potansiyel. Pazarlıkları istediğimiz noktaya getiremedik. Son dakikaya kadar her şey olabilir ama olmayacak gibi görünüyor. Şimdi olmazsa bile devre arasında kesin alacağız."

Ali Koç: "Ceballos'u istiyorduk. Başkana seçim kazandıracak bir transfer. Maliyetinden dolayı tercih etmedik. Bu kadro bizi devre arasına kadar götürecek bir kadro. Devre arasında 8 numara getireceğiz."