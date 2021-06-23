Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan önemli açıklamalar

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 25-26 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesinde FOX TV'de Çalar Saat programında açıklamalarda bulunuyor.

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Geçen seçimden önce de buradaydım en son. Yine buradayım. Bu sene çok fazla bir iletişim yapmadık, bir sürü nedeni var. Kendi kanalımızı seçmedik, tercih etmedik. Ulusal kanalları tercih ediyorum. Tüm seçimin bitimine 1 hafta kala tüm basını kullandım. Yarın da başkanımız Aziz Yıldırım'ın Çırağan'daki toplantısını canlı yayınlayacağız FBTV'de."

"BORÇ ALMADAN GEMİYİ YÜZDÜREBİLDİK"

"3 sene çok acı geçti. Bu da başımıza gelir mi dediğimiz her şey oldu. Tüm badireleri atlattık çok şükür. 3 sene daha yetki istiyoruz. Özellikle futbolda camianın hak ettiği başarıları, Fenerbahçeli çocukların mutlu olacağı günleri yaşatmak istiyoruz. Bazı şeylere iş başında tecrübeleniyorsunuz. Futbolda acı şekilde tecrübeler aldık. Önümüzdeki 3 yıl aslında ilk 3 yıl ektiğimiz tohumların yeşermesi, Fenerbahçe'nin mali bağımsızlığına geri dönüşü olmayan şekilde gitmesini sağlayacağız. Bizim gelir gelmez nefes aldırmamız gerekiyordu. Tüm ana gelirler temlikti. Borç almadan gemiyi yüzdürebildik. Bunu 1 şampiyonlukla taçlandırabilseydik yaptığımız işin ne kadar kıymetli olduğu anlaşılırdı. Bankalar Birliği'yle anlaşma yaptık, önceden burnumuzun 1 deliğiyle nefes alıyorsak, şimdi burnumuzun 2 deliğiyle ve ağzımızla nefes alıyoruz."

"YENİ GELİRLER YARATMAMIZ GEREKİYOR"

"Maliyetlerimizi, Bankalar Birliği'nin istediği gibi indirmemiz lazım. Yeni gelirler yaratmamız gerekiyor. Bizim sadece faiz borcumuz, bazı Anadolu kulüplerinin bütçesi gibi. Bahis gelirlerine odaklanmamız lazım. Bahisi özendirmiyoruz, zaten oynanıyor. Devletimiz doğru hamlelerle legal bahisi 60 milyar TL'ye kadar çıkardı. Yüzde 4.5 paya dönelim. Bu pastadan gelecek gelirleri, kaynaktan kesin ve borç anlaşmasına servis edin."

