Ali Koç'tan Rıdvan Dilmen'e olay cevap!

Ali Koç'un maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Bugün bu galibiyetten sonra 14 gün araya giriyoruz. Çok önemliydi. Oyuncularımızın reaksiyonunu sahada gördük. 11-11'ken maç 2-1'i yakaladık. Bariz bir üstünlüğümüz vardı zaten bu dönemde... Rakip eksildikten sonra da maç koptu. Bizim oyuncularımız kağıt üzerinde baktığınız zaman çok kaliteli isimler. İlk 7 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlikle giderken bir anda ne olduysa oldu. Hakem hataları, kötü futbol... Ne derseniz deyin. Bu maçın 1-0'dan çevrilmesi çok önemli.

Bizim camiamızda işler biraz kötüye gitsin, bazı şahıslar hemen ortaya çıkıyor. Gerek medyadan gerekse bizim camiamızdan kişiler... Yüreği Fenerbahçeli olanlar da bu yorumlardan çok çabuk etkileniyorlar. Başka camialar maç kaybettiğimiz zaman hakem konuşuluyor. Biz kırılgan bir camiayız. Taraftarımıza sesleniyorum. İyi günde de kötü günde de son 2 senede olduğu gibi destek olmalısınız. 1-2 mağlubiyette hemen çökmemek lazım.

Her mağlubiyet sonrası hocalarımız ve oyuncularımız eleştirildiğinde onlar etkileniyorlar. Bana vurun, bana istediğiniz kadar vurun. Birine kızacaksanız bana kızın.