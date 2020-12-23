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Ali Koç'tan Rıdvan Dilmen'e olay cevap!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.12.2020 22:27 | Son Güncelleme

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, 4-1 kazandıkları Başakşehir maçının ardından stat çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ali Koç'tan Rıdvan Dilmen'e olay cevap!

Ali Koç'un maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Bugün bu galibiyetten sonra 14 gün araya giriyoruz. Çok önemliydi. Oyuncularımızın reaksiyonunu sahada gördük. 11-11'ken maç 2-1'i yakaladık. Bariz bir üstünlüğümüz vardı zaten bu dönemde... Rakip eksildikten sonra da maç koptu. Bizim oyuncularımız kağıt üzerinde baktığınız zaman çok kaliteli isimler. İlk 7 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlikle giderken bir anda ne olduysa oldu. Hakem hataları, kötü futbol... Ne derseniz deyin. Bu maçın 1-0'dan çevrilmesi çok önemli.

Bizim camiamızda işler biraz kötüye gitsin, bazı şahıslar hemen ortaya çıkıyor. Gerek medyadan gerekse bizim camiamızdan kişiler... Yüreği Fenerbahçeli olanlar da bu yorumlardan çok çabuk etkileniyorlar. Başka camialar maç kaybettiğimiz zaman hakem konuşuluyor. Biz kırılgan bir camiayız. Taraftarımıza sesleniyorum. İyi günde de kötü günde de son 2 senede olduğu gibi destek olmalısınız. 1-2 mağlubiyette hemen çökmemek lazım.

Her mağlubiyet sonrası hocalarımız ve oyuncularımız eleştirildiğinde onlar etkileniyorlar. Bana vurun, bana istediğiniz kadar vurun. Birine kızacaksanız bana kızın.

"Geçen haftaki penaltılar..."

Önceki haftalarda hakem şansımız yanımızda olmuyordu. Genelde hakemler hep konuşuluyor. Bugün de konuşuluyor. Hem performans hem de standart anlamında. Bugün Thiam'ın pozisyonu var, en azından VAR'a gidilebilirdi. Geçen hafta verilen penaltılar ortada... Pelkas'ın golü bize göre gol. Burada işler iyi yapılmıyor. Biz Federasyon'a mektup yazdık. 'Gelin bunu birlikte konuşalım' dedik.

Taraftarımıza sabretmelerini öneriyorum. Biliyorum 2 sene sabrettiler ama bu kadar sakata rağmen liderin 1 puan arkasındayız. İnanın bu ligde son derecede enteresan sonuçlar göreceğiz. Hem üsttekiler hem de alttakiler için. Taraftarımız umudunu yitirmesin.

"Rıdvan Dilmen'e soruyorum..."

Başakşehir maçı koparabilirdi maçın başında. Atamadılar. Daha sonra biz zaten 11'e 11'ken daha iyi oynadık. Şu olabilir; faulü yapan Skrtel'di, kartı gören Rafael olmuş. Burada hata olabilir. Ama burada Rıdvan Dilmen'e soruyorum. Bilanço çıkacaksa bakalım hakem kararlarından kim daha çok zarar etmiş?

Hakemlerde müthiş bir standartsızlık var. Çoğu kulüp bundan sıkıntı duyuyor. Artık teknolojiyi kullanabilmemiz lazım.

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