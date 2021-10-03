SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Ali Koç'tan sert açıklama: Dünyanın her yerinde kırmızı kart

Ali Koç'tan sert açıklama: Dünyanın her yerinde kırmızı kart

03.10.2021 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla geçen ve liderliğini devam ettiren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç maç sonu açıklamalarda bulundu. Sarı Lacivertli kulübün başkanı, "Dün Sivasspor maçında Josef'in yaptığı hareket dünyanın her yerinde kırmızı kart. Ona da gireceksin. 'Bizim hakkımız yendi ama burada da rakibin hakkı yendi' diyeceksin. Bizi bulaştırmasınlar. Herkesin penaltı dediği pozisyondan bize dokundular, artık dursunlar." ifadelerini kullandı.

Ali Koç'tan sert açıklama: Dünyanın her yerinde kırmızı kart

Süper Lig 'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla geçen ve liderliğini devam ettiren Fenerbahçe 'de Başkan Ali Koç maç sonu açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

"Geçen sene de 7. haftada liderdik, ondan sonra baş aşağı gitmeye başladık. Gerek şanssızlık, gerek ciddi hakem hataları... Bu hafta şahsım adına çok önemliydi, milli araya lider olarak girmenin keyfi ayrıdır. Birkaç vites artırmamız lazım. Takım birbirine alıştıkça, daha iyiye gideceğimize inanıyorum. Allah kazadan, beladan, sakatlıktan korusun. Sağlam bir kadroyla gittiğimiz sürece şampiyonluğu zorlayacak kapasitemiz var."

"GEÇEN SENE HAKKIMIZ YENDİ"

baskansonnn

"Kendimle tartışıyorum hakem konusuna girip girmeme konusunda. Bizim de sabrımızın bir noktası var. Biz yönetime geldiğimizden beri burada konuşacak, şikayet edecek bir takım varsa o Fenerbahçe'dir."

"Geçen sene hakkımız yendi. Zaman zaman sesimizi çıkardık. Az konuşuyorsunuz diye eleştirildik. Bizim başımıza gelenler bugün sistematik şekilde hakem üstünden algı yaratmaya çalışan takımların başına gelse herhalde İstanbul'da, Türk futbolunda kıyamet kopuyordu."

"KİMSENİN GÖZÜNDEN KAÇMIYOR"

407694

"Özellikle bir rakibimizin, geçen sezonun sonlarına doğru başlayan sistematik şekilde gerek kendi maçlarına atanan hakemler üstünde kurmaya çalıştıkları baskı gerekse de muhtemel rakiplerinin oynayacağı maçlar öncesinde de algıya yeltenmeleri kimsenin gözünden kaçmıyor."

"Bunlardan birçok kulüp rahatsız. Geçenlerde bir kuLübümüz de açıklama yaptı. Biz bunu sakinlik içinde karşılamayacağız. Bizim de taraftarımız var. Söz konusu kulübün taraftarından çok daha fazla taraftarımız var. Tüm büyük kulüpler bu şekilde davranmaya başlarsa bunun içinden çıkamayız."

"Biz, başımıza gelenlerden şikayet etmiyoruz. Bu rakibimiz olabilecekleri varsayıp, bana sorarsanız yakışıksız bir şekilde bu konuyu gündeme getirmeye başladı."

MESUT ÖZİL AÇIKLAMASI

725200aab8404a2cadef82a3250e015e

"Bizde devamlı bir kaos ortamı yapılması çalışılıyor. Mesut ve Pereira arasında sıkıntı yaratılacak bir konu yok. Hocanın en büyük hayali, perşembe Mesut önderliğinde sahaya çıkmaktı. Mesut'un en büyük hayali da Avrupa arenasında tekrar kendini göstermek. Mesut Özil, buraya Mesut Özil'in kim olduğunu göstermeye geldi. Mesut Özil, buraya Fenerbahçe'yi 7 sene sonra şampiyon yapacak kadronun lideri olmaya geldi."

"DÜNYANIN HER YERİNDE KIRMIZI KART"

0x0-son-dakika-spor-haberi-besiktas-sivasspor-macinda-kirmizi-kart-tartismasi-josef-de-souza-1633197722475

"Dün Sivasspor maçında Josef'in yaptığı hareket dünyanın her yerinde kırmızı kart. Ona da gireceksin. Bizim hakkımız yendi ama burada da rakibin hakkı yendi' diyeceksin. Bizi bulaştırmasınlar. Herkesin penaltı dediği pozisyondan bize dokundular, artık dursunlar."

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Skandal! 3 binden fazla pedofil kayıtlara geçtiSkandal! 3 binden fazla pedofil kayıtlara geçti
PARTNERJürinin paylaşamadığı yarışmacı, O Ses Türkiye'ye damga vurduJürinin paylaşamadığı yarışmacı, O Ses Türkiye'ye damga vurdu
Fenerbahçe liderliği geri aldı!Fenerbahçe liderliği geri aldı!
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil Josef de Souza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkutan açıklama! Tarih verip duyurdu: Çok daha farklı bir durum ile karşı karşıya kalabiliriz

Korkutan açıklama! Tarih verip duyurdu: Çok daha farklı bir durum ile karşı karşıya kalabiliriz

Kuyruk uzadıkça uzadı! Yağmur altında dakikalarca beklediler

Kuyruk uzadıkça uzadı! Yağmur altında dakikalarca beklediler

Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri döndü!

Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri döndü!

Ligde 203, deplasmanda 343 gündür kaybetmiyor

Ligde 203, deplasmanda 343 gündür kaybetmiyor

Fenerbahçe liderliği geri aldı!

Fenerbahçe liderliği geri aldı!

G.Saray maçında sahada olacak mı? İşte o detay

G.Saray maçında sahada olacak mı? İşte o detay

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Ronaldo'ya hayatının şoku!

Ronaldo'ya hayatının şoku!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sözleşmesindeki madde şaşırttı!

Sözleşmesindeki madde şaşırttı!

Yayından duyuldu! Burak Yılmaz...

Yayından duyuldu! Burak Yılmaz...

Burak Yılmaz rekor kırdı! Türkiye onu konuşuyor

Burak Yılmaz rekor kırdı! Türkiye onu konuşuyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.