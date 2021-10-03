Ali Koç'tan sert açıklama: Dünyanın her yerinde kırmızı kart

Süper Lig 'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla geçen ve liderliğini devam ettiren Fenerbahçe 'de Başkan Ali Koç maç sonu açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

"Geçen sene de 7. haftada liderdik, ondan sonra baş aşağı gitmeye başladık. Gerek şanssızlık, gerek ciddi hakem hataları... Bu hafta şahsım adına çok önemliydi, milli araya lider olarak girmenin keyfi ayrıdır. Birkaç vites artırmamız lazım. Takım birbirine alıştıkça, daha iyiye gideceğimize inanıyorum. Allah kazadan, beladan, sakatlıktan korusun. Sağlam bir kadroyla gittiğimiz sürece şampiyonluğu zorlayacak kapasitemiz var."

"GEÇEN SENE HAKKIMIZ YENDİ"

"Kendimle tartışıyorum hakem konusuna girip girmeme konusunda. Bizim de sabrımızın bir noktası var. Biz yönetime geldiğimizden beri burada konuşacak, şikayet edecek bir takım varsa o Fenerbahçe'dir."

"Geçen sene hakkımız yendi. Zaman zaman sesimizi çıkardık. Az konuşuyorsunuz diye eleştirildik. Bizim başımıza gelenler bugün sistematik şekilde hakem üstünden algı yaratmaya çalışan takımların başına gelse herhalde İstanbul'da, Türk futbolunda kıyamet kopuyordu."

"KİMSENİN GÖZÜNDEN KAÇMIYOR"

"Özellikle bir rakibimizin, geçen sezonun sonlarına doğru başlayan sistematik şekilde gerek kendi maçlarına atanan hakemler üstünde kurmaya çalıştıkları baskı gerekse de muhtemel rakiplerinin oynayacağı maçlar öncesinde de algıya yeltenmeleri kimsenin gözünden kaçmıyor."

"Bunlardan birçok kulüp rahatsız. Geçenlerde bir kuLübümüz de açıklama yaptı. Biz bunu sakinlik içinde karşılamayacağız. Bizim de taraftarımız var. Söz konusu kulübün taraftarından çok daha fazla taraftarımız var. Tüm büyük kulüpler bu şekilde davranmaya başlarsa bunun içinden çıkamayız."

"Biz, başımıza gelenlerden şikayet etmiyoruz. Bu rakibimiz olabilecekleri varsayıp, bana sorarsanız yakışıksız bir şekilde bu konuyu gündeme getirmeye başladı."

MESUT ÖZİL AÇIKLAMASI

"Bizde devamlı bir kaos ortamı yapılması çalışılıyor. Mesut ve Pereira arasında sıkıntı yaratılacak bir konu yok. Hocanın en büyük hayali, perşembe Mesut önderliğinde sahaya çıkmaktı. Mesut'un en büyük hayali da Avrupa arenasında tekrar kendini göstermek. Mesut Özil, buraya Mesut Özil'in kim olduğunu göstermeye geldi. Mesut Özil, buraya Fenerbahçe'yi 7 sene sonra şampiyon yapacak kadronun lideri olmaya geldi."

"DÜNYANIN HER YERİNDE KIRMIZI KART"

"Dün Sivasspor maçında Josef'in yaptığı hareket dünyanın her yerinde kırmızı kart. Ona da gireceksin. Bizim hakkımız yendi ama burada da rakibin hakkı yendi' diyeceksin. Bizi bulaştırmasınlar. Herkesin penaltı dediği pozisyondan bize dokundular, artık dursunlar."

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)



