Ali Koç'tan tarihi açıklamalar! ''Güvenlik zaafiyeti var! Stadyumda polis olmaması hiçbir şekilde açıklaması olabilir konu değildir''

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

"60. DAKİKADA HOCAMIZA BİR MESAJ YOLLADIM"

"60. dakikada hocamıza bir mesaj yolladım". Takımımız 2-0 öndeyken, sahadan çekilebilirsiniz, yetki sizindir mesajını göndermek ne demek biliyor musunuz? Türk futbolunun geldiği kepazeliğin en güzel ispatlarından bir tanesidir."

"BUNDAN DAHA AŞAĞILIK BİR SEZON YAŞANMAMIŞTIR!"

"Türk futbol tarihi bundan daha aşağılık bir sezon yaşanmamıştır! Bu sezon olan olayların hepsine bir bakın, belki başka liglerde 50-100 senede yaşanmıyordur. Biz bunların hepsini tek sezonda yaşadık. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, tarihimizin en iyi sezonunu yaşarken 3 kupada devam ederken, devam edip etmemeyi tartışıyoruz."

ERDEN TİMUR'A GÖNDERME

"Deprem yardımları için; bu hayatı yalan olan diyor ki, 'Konut için yarışalım' biz yapamayız bizim öyle bir paramız yok biz yapacağız dediğimiz şeyi yaparız diyorum. 'Ya ne olacak 50-100 tane yaparsın' diyor. Yemin ederim bunu makineye bağlayın makineyi bozar."

"19 POLİS YARALANDI, 1'İNİN GÖZÜ KÖR OLDU"

"2007'de Ali Sami Yen'e şampiyon gittik. Su savaşlarını hatırlıyorsunuz. 19 polis yaralandı. 1'inin gözü kör oldu. Hiçbir şey olmamış gibi devam edildi. O maç iptal edilmedi."

"NEDEN SEVKLER YAPILMADI?"

"Neden sevkler yapılmadı? Ne bekleniyor? Seçimle ne alakası var? Duyum almaya başladık. Bizim futbolcularımıza ceza verilecek diye. Neymiş? Fazla güç kullanmış Fenerbahçeli futbolcular. Kaçmalılarmış. Ekstra güç kullandıkları için sevk yapmak zorundalarmış. Sizi kim sevk edecek? Sizden kim hesap soracak. Bu maçın bu noktaya gelmesinin 1 numaralı sorumlusu sahadaki yönetimdir."

"FENERBAHÇE'YE NASIL CEZA VERİRİZ DİYE UĞRAŞIYORLAR"

"Bu maçta Fenerbahçe'ye nasıl ceza veririz diye uğraşıyorlar. Ama baktılar ki pabuç pahalı. Şu an ne yapıyorlar bilmiyorum. O korner direği Mert Müldür'ün vücudunun bir tarafına girdikten sonra mı işin ciddiyetini anlamamız gerekiyordu? Ya da otobüsümüz viyadükten uçtuktan sonra mı işin ciddiyetini anlamamız gerekiyordu?"

"STADYUMDA POLİS OLMAMASI HİÇBİR ŞEKİLDE AÇIKLAMASI OLABİLİR KONU DEĞİLDİR"

"Nasıl bu noktaya geldik? Trabzonspor maçı kesinlikle ve kesinlikle burada toplanmamızın, 2 Nisan'daki toplantının nedeni değildir. Bardağı taşıran damladır. Neden? Şöyle bir inceleyelim, bakalım. Trabzonspor maçındaki olay bize göre tamamen organize, belli bir amaç ve hedef doğrultusunda, o amaç, bizi bir kez daha zorbalıkla şampiyonluktan etmek, Trabzonspor'un amacı demiyorum, organize kötülüğün tavan yaptığı örneklerden bir tanesi. Niye böyle düşünüyoruz? Bir kere güvenlik zaafiyeti var. Bunu kimse açıklayamaz, hiç kimse! Derbilerin nasıl olduğu, nasıl gergin geçtiği biliniyor. Yıllardır biriken sorunlardan dolayı Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki gerginlik biliniyor. Stadyumda polis olmaması hiçbir şekilde açıklaması olabilir konu değildir."

''FENERBAHÇE MAĞDURU OYNAMIYOR''

Fenerbahçe mağduru oynamıyor. Nasıl olur da bir kulübün başına bunlar gelir, bizi yöneten insanlar buna nasıl müsaade eder, bunları gündeme getireceğim. Sonra da nasıl ilerleyeceğimizle ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Genel kurul çağrısı yaptığımız gün 4-5 saat yönetim kurulu olarak toparlandık, Trabzonspor maçından sonra bazı gelişmeleri tahmin ederek, bütünsel bir bakış açısıyla işin boyutu genel kurul seviyesine getirilmeli, nasıl devam edeceğimizi, akıl akıldan üstündür, herkesin çorbada tuzu olacağı bir yöntemle ilerlemenin en doğrusu olduğunu ifade ettik. Çağrı yaptık. Çok yüksek bir katılım olacağını tahmin ediyoruz. İnşallah 2 Nisan'daki toplantımızla, 1 hafta sonraki TOPLANTIYA İHTİYAÇ DUYMADAN SAYIYI TOPLAYIP EN AKLI SELİM KARARLARI BİRLİKTE ALIRIZ. HEDEFİMİZ BUDUR."

"BANA SORARSANIZ EN KÖTÜSÜ BUDUR"

"Bu toplantının ikincisi olmasın, 2 Nisan'da Fenerbahçe olarak yek vücut, omuz omuza 'Artık yeter' dediğimizi Türkiye'ye duyuralım. Artık bıçak kemiğe değdi, kesiyor, bacağı kopartmak üzere. Bir yanlış algılama var. Sebebi biz olabiliriz. Fenerbahçe Spor Kulübü, iki tane ekstrem var. Biri hiçbir şey yapmamak, hiçbir şey dememek, hayata devam etmek. Bana sorarsanız en kötüsü budur. Bir seçenek daha var, futbol faaliyetlerini bir müddet durdurmak var. İkisi arasında muhtelif hareketler, hareket planları var. İnsanlarla konuştukça daha yeni fikirler geliyor. Bunu bir ve sıfır oyunu olarak görmemek gerek. Fenerbahçe, kendisine reva görülen muameleye artık isyan ettiği için, bu duruma artık tahammül edemeyeceği camia olarak belli konularda karar almak için salı günü toplanıyor."

"ALLAH ONLARDAN RAZI OLSUN"

"Bireysel görüşmelerimiz oldu. Fenerbahçe'de yönetici olarak hizmet etmiş 250 insan var. Aşağı yukarı 100'üyle istişaremiz oldu. Dün Ankara'da 350 kişilik bir toplantı yaptık. Görüşler çıktı. Bugün görüşler alacağız. Sponsorlarımızla toplandık. Ne karar verirsek verelim, yazılı olarak yanımızda olacaklar. Bazı sponsorlarımız daha fazla vermek istediklerini söylediler. Allah onlardan razı olsun."

''SAMANDIRA'DA TAKIM İLE BULUŞACAĞIZ"

"SPK ile, Ziraat Bankası ile toplandık. Yarın Samandıra'da esas bu oyunun öznesi olan futbolcularımız ve teknik kadromuzla buluşacağız. Sanmayın ki duygusal bir karar aldık ve hiç düşünmeden taşınmadan 2 Nisan'ı bekliyoruz. Camiamız belki de hiç olmaması gereken bir istikamete gidecek beklentisi içinde olmayın. Hep beraber en doğru kararı vereceğiz, içiniz rahat olsun."





