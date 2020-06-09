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Ali Koç'tan Trabzonspor'a gönderme "Sırtlarını devlete dayamışlar"

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.06.2020 20:21 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbol takımının kamp yaptığı Antalya'daki otelde düzenlediği basın toplantısında Trabzonspor'a sert eleştiriler yöneltti. Koç, "Sırtını devlete dayamış" dediği Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu'na; "Kaç devlet kurumu stadınızda loca aldı, ne kadara aldı, ne paralar verdi?" diye sordu.

Ali Koç'tan Trabzonspor'a gönderme "Sırtlarını devlete dayamışlar"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbol takımının kamp yaptığı Antalya'daki otelde düzenlediği basın toplantısında Trabzonspor'a sert eleştiriler yöneltti. Koç, Trabzonspor için "Sırtını devlete dayamış" ifadesini kullandı.

Koç, Trabzonspor'a yönelik eleştirilerine, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) harcama limiti sisteminin yanlış kurgulandığını söyleyerek başladı.

"Bu 250 milyon liralık ana para, 5 yıllık süre en fazla Trabzonspor'a yarıyor...Trabzonspor'un başkanı geçen yıl Şubat ayında ne kadar kötü durumda olduklarını ifade ediyordu" diyen Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne olduysa, 2019'un Mayıs ayında sıkıntıların çözüldüğünden, rahatladıklarından bahsediyordu. O arada ne oldu, bilmiyorum. Ama insan ister istemez şunu düşünüyor: Trabzonspor'a göre kurgulanmış bir model. Çünkü en çok onların ihtiyacını görüyor. Zorunlu olarak da, diğer kulüplere aynı model sunulmuş."

"KARMAŞAYI DÖNÜP DOLAŞIP..."

Ali Koç, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın istifası sonrası yaşananlarla ilgili olarak da, "Bu karmaşayı dönüp Fenerbahçe Spor Kulübü'ne bağladılar" dedi.

Koç, Trabzon Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı ve daha sonra sildiği paylaşımlar nedeniyle tepki gösterdi.

Murat Zorluoğlu bu paylaşımlardan birinde, "Dış mihraklar trol hesaplardan kamuoyuna, teknik direktör değişikliğinin siyasi bir karar olduğu şeklinde ahlak dışı yalanlar pompaladı. Hedefleri, şampiyonluğa giden Trabzonspor'u karıştırmak, Trabzonspor'u bataktan kurtaran Bakan (Berat) Albayrak'tan intikam almaktı" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise Zorluoğlu'nun sildiği paylaşımları ve yaptığı "Yine Fenerbahçe, yine devre arası, yine ahlâksızlık, yine başaramayacaklar" şeklindeki açıklaması için "Bu nasıl saygısızlık?" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açıklamada 5. maddede bir bakandan bahsediyor: 'Trabzonspor'un hiçbir zaman işleyişine karışmadı. Sadece Trabzonspor yönetimi hangi konuda kapısını çalarsa yardımcı oldu. Öyle bir yardımcı oldu ki, iflas etti denilen kulüp yeniden şampiyonluk yarışına girdi'. Ben merak ediyorum. Nasıl yardımcı olmuş? Hele bu kadar kısa sürede. Şubat'tan Mayıs'a kadar."

Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na; "Kaç devlet kurumu stadınızda loca aldı, ne kadara aldı, ne paralar verdi?", "Trabzonsporlu olmayan ama bir şekilde devlet ile iş yaptığı için Trabzon'da loca alan iş adamları var mı?" diye sordu.

Koç, "Bizim bu destekte hiçbir gözümüz yok. Ama çıkıp adil rekabet vs, böyle konuşmasın" dedi. "Arsız güçlü olunca haklı suçlu olurmuş" diyen Fenerbahçe Başkanı'nın açıklamaları sonrası Fenerbahçelilerin #3TemmuzRuhuyla, Trabzonsporluların #TrabzonuDarlamaKoçum etiketleri, sosyal medyada TT (trending topic) oldu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
dogru soyleyeni 9 koyden kovarlarmis baskanim !!
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