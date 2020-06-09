Ali Koç'tan Trabzonspor'a gönderme "Sırtlarını devlete dayamışlar"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbol takımının kamp yaptığı Antalya'daki otelde düzenlediği basın toplantısında Trabzonspor'a sert eleştiriler yöneltti. Koç, Trabzonspor için "Sırtını devlete dayamış" ifadesini kullandı.

Koç, Trabzonspor'a yönelik eleştirilerine, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) harcama limiti sisteminin yanlış kurgulandığını söyleyerek başladı.

"Bu 250 milyon liralık ana para, 5 yıllık süre en fazla Trabzonspor'a yarıyor...Trabzonspor'un başkanı geçen yıl Şubat ayında ne kadar kötü durumda olduklarını ifade ediyordu" diyen Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne olduysa, 2019'un Mayıs ayında sıkıntıların çözüldüğünden, rahatladıklarından bahsediyordu. O arada ne oldu, bilmiyorum. Ama insan ister istemez şunu düşünüyor: Trabzonspor'a göre kurgulanmış bir model. Çünkü en çok onların ihtiyacını görüyor. Zorunlu olarak da, diğer kulüplere aynı model sunulmuş."

"KARMAŞAYI DÖNÜP DOLAŞIP..."

Ali Koç, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın istifası sonrası yaşananlarla ilgili olarak da, "Bu karmaşayı dönüp Fenerbahçe Spor Kulübü'ne bağladılar" dedi.