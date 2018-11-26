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Ali Koç'tan Trabzonsporlu taraftarın 'Kupamızı ne zaman vereceksiniz?' sorusuna cevap!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.11.2018 11:15 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonsporlu bir taraftarın "Kupamızı ne zaman vereceksiniz?" sorusuna esprili bir şekilde karşılık verip "Benim kalbimi kırma… Güzel şeyler konuşalım. Maçı konuşalım" dedi.

Ali Koç'tan Trabzonsporlu taraftarın 'Kupamızı ne zaman vereceksiniz?' sorusuna cevap!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor camiası ile yaşanan gerilimi bitirme adına adımlar attı. 7 yıl aradan sonra bordo-mavili deplasmana giden ilk başkan olan Ali Koç, karşılaşma öncesi Trabzon turu yaptı.

ALİ KOÇ İLE TARAFTARIN DİYALOĞU
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sabah kahvaltısından sonraki kısa yürüyüşünde bir Trabzonspor taraftarı "Kupamızı ne zaman vereceksiniz?" diyerek 2010-11 sezonuna göndermede bulundu. Ali Koç ise esprili bir şekilde karşılık verip "Benim kalbimi kırma… Güzel şeyler konuşalım. Maçı konuşalım" dedi. Daha sonra otele dönen Ali Koç, U21 maçındaki olayları öğrenince telefon trafiği ile bilgi aldı. Trabzon'da küçük bir şehir turu yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolseverlerden gördüğü ilgiyle mutlu oldu.

Ardından hamsiyi tatmak için bir restoranda buğulama yiyen Ali Koç, 14 yönetici ile birlikte stada gidip maçı takip etti. Başkan iki takımın geliştirdiği her tehlikeli atakta adeta yerinde duramadı. Maçı büyük heyecan içinde izleyen Ali Koç, yenilgiyle adeta kahroldu. Heyecan fırtınası şeklinde geçen maçı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yan yana oturarak izledi. İki camianın bir numaralı isimleri karşılaşma öncesi samimi görüntüler verdi. Maç sonu Ağaoğlu ile Koç dostça ayrılırken bu hareketleri ile örnek oldular.

ALİ KOÇ'TAN TELE TEZAHÜRAT
Bir kısım Fenerbahçe kongre üyesi, Trabzonspor maçını Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ev sahipliğinde Faruk Ilgaz Tesisleri'nde izledi. Kulüp Başkan Ali Koç da maç öncesi telefonla görüntülü bağlantı gerçekleştirip tezahürat yaptırdı. (Skor)

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Anahtar Kelimeler:
ali koç Trabzonspor Fenerbahçe

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Takım
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Trabzon bildiğin ırak veya suriye futbol takımı gibi taraftarları var . Kavga gürültü huzursuzluk . Sırf bu yüzden trabzondan nefret ediyorum ...
Abi aziz başkana tü kaka yapıyoduk.bu koç beter çıktı.bu Rumların maçına zlemeye bile gitmeyeceksin.herkesde bı kupa var orayı alırsınız siz
KUPA ANAMIZIN AK SÜTÜ GİBİ HELALDİR...SİZE ALİ KOÇ VERELİM
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