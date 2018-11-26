Ali Koç'tan Trabzonsporlu taraftarın 'Kupamızı ne zaman vereceksiniz?' sorusuna cevap!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor camiası ile yaşanan gerilimi bitirme adına adımlar attı. 7 yıl aradan sonra bordo-mavili deplasmana giden ilk başkan olan Ali Koç, karşılaşma öncesi Trabzon turu yaptı.

ALİ KOÇ İLE TARAFTARIN DİYALOĞU

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sabah kahvaltısından sonraki kısa yürüyüşünde bir Trabzonspor taraftarı "Kupamızı ne zaman vereceksiniz?" diyerek 2010-11 sezonuna göndermede bulundu. Ali Koç ise esprili bir şekilde karşılık verip "Benim kalbimi kırma… Güzel şeyler konuşalım. Maçı konuşalım" dedi. Daha sonra otele dönen Ali Koç, U21 maçındaki olayları öğrenince telefon trafiği ile bilgi aldı. Trabzon'da küçük bir şehir turu yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolseverlerden gördüğü ilgiyle mutlu oldu.

Ardından hamsiyi tatmak için bir restoranda buğulama yiyen Ali Koç, 14 yönetici ile birlikte stada gidip maçı takip etti. Başkan iki takımın geliştirdiği her tehlikeli atakta adeta yerinde duramadı. Maçı büyük heyecan içinde izleyen Ali Koç, yenilgiyle adeta kahroldu. Heyecan fırtınası şeklinde geçen maçı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yan yana oturarak izledi. İki camianın bir numaralı isimleri karşılaşma öncesi samimi görüntüler verdi. Maç sonu Ağaoğlu ile Koç dostça ayrılırken bu hareketleri ile örnek oldular.

ALİ KOÇ'TAN TELE TEZAHÜRAT

Bir kısım Fenerbahçe kongre üyesi, Trabzonspor maçını Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ev sahipliğinde Faruk Ilgaz Tesisleri'nde izledi. Kulüp Başkan Ali Koç da maç öncesi telefonla görüntülü bağlantı gerçekleştirip tezahürat yaptırdı. (Skor)

