Ali Koç'un oğlu Kerim rahmi Koç Süper Kupa finaline geldi! Giydiği forma gündem oldu

Süper Kupa finalinde bu akşam Galatasaray ve fenerbahçe sahaya çıkıyor. Maç öncesi Fenerbahçe'nin eski Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç maça gelirken, giydiği forma ise sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYA YIKILDI!

Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, Mert Hakan Yandaş formasıyla Galatasaray maçına geldi. Bu anlar kameralara yansırken, görüntü sosyal medyada gündem oldu. Kerim Rahmi Koç'un, bahis oynadığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca cezaevine gönderilen Mert Hakan Yandaş'ın formasını giymesi sosyal medya kullanıcıları tarafından futbolcuya destek olarak yorumlandı.

TRİBÜNLER DOLDU!

İstanbul'da yaşanan kötü hava şartları ve stadyumun uzak olmasına rağmen taraftarlar maça akın etti.

Derbide tribünlerin büyük ölçüde dolu olması bekleniyor.