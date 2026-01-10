SPOR

Ali Koç'un oğlu Kerim rahmi Koç Süper Kupa finaline geldi! Giydiği forma gündem oldu

Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam Süper Kupa finalinde Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Artık maça dakikalar kala tribünler dolarken, dev maçı izlemeye gelenlerden biri ise Fenerbahçe'nin eski Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç oldu. Öte yandan Kerim Rahmi Koç'un giydiği forma ise gündem oldu.

Burak Kavuncu

Süper Kupa finalinde bu akşam Galatasaray ve fenerbahçe sahaya çıkıyor. Maç öncesi Fenerbahçe'nin eski Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç maça gelirken, giydiği forma ise sosyal medyada gündem oldu.

Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, Mert Hakan Yandaş formasıyla Galatasaray maçına geldi. Bu anlar kameralara yansırken, görüntü sosyal medyada gündem oldu. Kerim Rahmi Koç'un, bahis oynadığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca cezaevine gönderilen Mert Hakan Yandaş'ın formasını giymesi sosyal medya kullanıcıları tarafından futbolcuya destek olarak yorumlandı.

İstanbul'da yaşanan kötü hava şartları ve stadyumun uzak olmasına rağmen taraftarlar maça akın etti.

Derbide tribünlerin büyük ölçüde dolu olması bekleniyor.

